-Karşılama

-Emine Akel konuşması

- Başkan Ali Kemal Deveciler konuşması

-Kaymakam Hüseyin Öner konuşması

-Bakan Eşi Rana Selçuk konuşması

-Halk oyunları

-Kurdele kesimi

-Okulun gezilmesi

-Detaylar



( BALIKESİR ) Burhaniye’de anaokulu açılışını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk yaptı BALIKESİR



- Burhaniye ilçesinde yapımı tamamlanan Emine Akel Anaokulu’nun açılışını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk yaptı. Hayırsever Mehmet Necati Akel ve eşi Emine Akel’in Bahçelievler Mahallesi'nde yaptırdığı 10 derslikli okulun açılışına Rana Selçuk’un yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısının eşi Fatma Nebahat Özer ile Balıkesir Valisi Ersin Yazıcının eşi Hanife Yazıcı, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız katıldı.

Törenin ilk konuşmasını yapan Emine Akel, herkesin elinden geldiğince eğitime destek olmasını isterken, Atatürkçü gençlik yetiştirilmesini istedi. Akel, okulun yapımında emeği geçenlere de teşekkür etti. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de, eğitimin önemine değinirken, belediye olarak eğitime her zaman destek olacaklarını söyledi.



Kaymakam Hüseyin Öner de, ilçedeki ana okullarında bin 26 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.



Öner, “İlçemiz, Balıkesir ili genelinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul öncesi öğrenci sayısında ve okul öncesi okullaşma oranında yüzde 96,90 oranı ile il birincisi olmuştur. Bu başarıda payı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Rana Selçuk, hayırsever Akel çiftine teşekkür etti. Mehmet Necati Akel ve eşi Emine Akel’e bakanın plaketini veren Rana Selçuk, Akel çiftinin diğer hayırseverlere de örnek olmasını istedi. Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri sunulurken, Emine Akel Anaokulu öğrencileri de bir gösteri yaptı. Okulun kurdelesi, Rana Selçuk ve diğer davetliler tarafından kesilirken, okulun sınıfları gezildi. Küçük öğrenciler, konuklar için yeşil çizik zeytin hazırladı. 4 dekarlık arsa üzerinde bin 202 metrekareye oturan tek katlı Emine Akel Anaokulu'nda toplam 240 öğrenci eğitim görürken, 11 öğretmen görev yapıyor.

