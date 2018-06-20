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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Burdur’daki FETÖ çatı davasında 5 kişi tahliye edildi

Burdur’daki FETÖ çatı davasında 5 kişi tahliye edildi

Adliye görüntü

Tutukluluk Süreleri Sanık Avukatları Mahkeme Heyeti 

-Cezaevi aracı
-Detay

( BURDUR -HD) BURDUR

- Burdur'da, FETÖ/PDY'nin "çatı yapılanması"na yönelik 7 kişinin tutuklu bulunduğu davada 5 kişi tahliye edildi.Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin tutuklu bulunan 7 kişinin yargılanması Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Cezaevinden getirilen Nuri A, Fedai İ, Memiş M, Halil Y, Yalçın K, Süleyman A. ve Mustafa İ.’nin hazır bulunduğu duruşmada, sanık avukatları müvekkillerinin cezaevinde 2 yıla yakındır tutuklu bulunduklarını belirterek tutukluluk sürelerinin göz önünde bulundurup tahliyelerini talep etti. Dosyaları tek tek inceleyen mahkeme heyeti, Memiş M, Halil Y, Yalçın K, Süleyman A. ve Mustafa İ.'nin tahliyesine karar verdi. Diğer sanıklar Nuri A. ve Fedai İ.'nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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