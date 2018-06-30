Güncel Videolar
«geri
1
ileri»
Genişlet
Işıklar
Sitene Ekle
30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Burdur'daki cinayet
- - Adliye önünden detay görüntüler - Katil zanlısının adliyeden çıkarılması ve cezaevine götürülmesi - Gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandıBURDUR (AA) - Burdur 'da kamyon şoförünü silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Merkeze bağlı Çatağıl köyünde dün süt kamyonu şoförü Mehmet Akbulut'u (33) başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Emrah A. (22), İnsuyu mevkisindeki dağlık alanda yakalandı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.Emrah A'nın, ifadesinde cinayeti tasarlamadığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.Öte yandan, Akbulut, Çatağıl köyü mezarlığında toprağa verildi.