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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Burası E-5 Karayolu değil İstiklal Caddesi...Araç yoğunluğundan trafik kilitlendi

Burası E-5 Karayolu değil İstiklal Caddesi...Araç yoğunluğundan trafik kilitlendi

Kilitlenen trafik

Polis İlginç Görüntü Polis Ekipleri 

-Duran tramvay
-Yayaların zorlanması
-Röportajlar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Taksim İstiklal Caddesi’nde araç yoğunluğundan trafik kilitlendi - Tramvayın bile gidemediği caddede yayalarda yürümekte zorlandı İSTANBUL

- Taksim İstiklal Caddesi sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle adeta E-5 Karayolu’na döndü. Trafiğin oluşması nedeniyle adeta kilitlenen caddede tramvayların gidemediği gibi vatandaşlar da yürümekte zorlandı. Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi sabah saatlerinde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle kilitlendi. E-5 Karayolu’na dönen caddede ilginç görüntüler oluştu. Raylı sistem üzerinden giden tramvayın durmasının yanı sıra polis ekipleri de trafikten nasibini aldı. Yayalara açık olan caddedeki vatandaşlar ise yürümekte zorlandı. Araçların arasından geçerek yürümeye çalışan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. “E-5’den daha kötü durumda” Caddedeki trafikte bekleyen bir sürücü, “Burası İstiklal Caddesi ama E-5’den daha kötü durumda. Her sabah bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Benim de aracım var burası böyle olmasın. Raylı sistemdeki araçlara yola veremiyoruz. Pazartesi günleri firma araçları da sipariş almaya gelince böyle yoğunluk oluyor” dedi.

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