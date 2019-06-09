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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar Haberi

Bungee jumping ile heyecan dolu dakikalar Haberi

atlayış yapanların görüntüleri

Bungee Jumping Yamaç Paraşütü Görme Engelli Yabancı Turist Emniyet Kemeri 

-aksiyon kamerası görüntüleri
-bungee jumping atlayışı yaptıran firma yetkilisi Bülent Demirtan röportajı
-görme engelli Recep Selvi röportajı
-görme engelli Mikail Güçlü röportajı

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler, yeni heyecanı "bungee jumping" oldu. Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkiinde yapılan aktivitede yerden 51 metre yüksekliğe kurulan bungee jumping platformu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Heyecan arayan tatilcilere ilk olarak atlayış öncesinde alanda yapmaları gerekenler anlatılıyor. Atlayış yapacak olan tatilciler ayak bileklerine bağlanan emniyet kemeri ile vince bağlı bulunan platformla çıkartılıyor. Yaş sınırının olmadığı ve herkesin bungee jumping yapabildiği istasyonda, Vinç yardımıyla yukarı çıkan tatilciler daha sonra kendilerini baş aşağı boşluğa bırakıyor. Adrenalin tutkunlarının atlayış sırasında yaşadıkları heyecan dolu anlar ise ellerindeki aksiyon kamerası tarafından kaydediliyor. Bungee jumping atlayışı yaptıran firma yetkilisi Bülent Demirtan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de Alanya ve Fethiye dışında başka bungee jumping istasyonu bulunmadığını. Her yıl sezon boyunca adrenalin tutkunlarını ağırladıklarını söyledi.

Demirtan, "Her yaş grubundan misafir ağırlıyoruz. 7'den 70'e desek de 10 yaşındaki bir çocuğu da aile refakatında etkinliğe alıyoruz. Bu güne kadar 100 yaşının üstünde atlayışlarımız da oldu" dedi.
Etkinlikle 51 metreden insan doğasına aykırı bir serbest düşüşü gerçekleştirdiklerini ifade eden Demirtan, “Birçok insan için bu aktivite bir milattır. Diğer adrenalin aktivitelerinde ayıran temel unsur bunu kişinin kendisinin yapıyor olması. Yani buraya gelen bir katılımcının bilgi ve tecrübeye ihtiyacı yok. Görür görmez yapılabilecek tek adrenalin aktivitesidir. İnsanlara ‘Şimdi cesur daima cesur’ sloganıyla atlayış yaptırıyoruz. Bu cesarete atılan ilk adımdır. Bunun ardından gerçekleştirilecek adrenalin aktiviteleri rahatlıkla yapılabilir” diye konuştu Görme engelli Recep Selvi, daha önce yamaç paraşütü gibi adrenalin sporları yaptığını dile getirdi. Kendilerine gören arkadaşlarının bungee jumping yapmaya cesaret edemediklerini anlattıklarını belirten Selvi, “Biz de bir farkımız olsun istedik. Rüyalarımda bile böyle bir şeye cesaret edemedim ama bugün o heyecanı yaşadım. Bundan sonra rüyalarımda bol bol uçmayı düşünüyorum” dedi Görme engelli Mikail Güçlü ise “Adrenalin seviyesi çok yükseldiği için çıkışta çok heyecanlandım. Bir an düşünsem belki de atlayamazdım. Müthiş bir heyecan. Bizi ağırlayan Bülent beye de çok teşekkürler. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

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