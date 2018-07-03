Bulgur fabrikasında siloya düşen 17 yaşındaki işçi boğularak hayatını kaybetti



- Gaziantep'te bulgur fabrikasında siloya düşen işçi boğularak öldü. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bir bulgur fabrikasında çalışan 17 yaşındaki Ahmet Turan buğday boşaltırken dengesini kaybederek siloya düştü. Arkadaşlarının düştüğü yerden dışarıya çıkarılan Ahmet Turan, Şehitkamil Devlet hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 10 gün önce iş başladığı öğrenilen Ahmet Turan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Turan'ın boğularak öldüğü belirlenirken cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Gencin cenazesinin Asri Mezarlık'ta defin edileceği öğrenildi. (SD-

