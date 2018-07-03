Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Bulgur fabrikasında siloya düşen 17 yaşındaki işçi boğularak hayatını kaybetti

Bulgur fabrikasında siloya düşen 17 yaşındaki işçi boğularak hayatını kaybetti

ölen gencin fotosu, babasının adli tıpa girişi, annesi ve yakınlarının feryatları, cenazenin adli tıptan alınarak, götürülmesi, detaylar

( GAZİANTEP )- 10 gün önce işe başlamıştı GAZİANTEP

Fabrika Hastane Adli Tıp Cenaze Bulgur Fabrikası 


- Gaziantep'te bulgur fabrikasında siloya düşen işçi boğularak öldü. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bir bulgur fabrikasında çalışan 17 yaşındaki Ahmet Turan buğday boşaltırken dengesini kaybederek siloya düştü. Arkadaşlarının düştüğü yerden dışarıya çıkarılan Ahmet Turan, Şehitkamil Devlet hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 10 gün önce iş başladığı öğrenilen Ahmet Turan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Turan'ın boğularak öldüğü belirlenirken cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Gencin cenazesinin Asri Mezarlık'ta defin edileceği öğrenildi. (SD-
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı