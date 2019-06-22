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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bulgaristan'daki Türk öğrenciler Büyükelçi Ulusoy'la görüştü - SOFYA

Bulgaristan'daki Türk öğrenciler Büyükelçi Ulusoy'la görüştü - SOFYA

- Buluşmadan detaylar - Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un konuşması - Öğrencilerle röportaj Bulgaristan'daki Türk öğrenciler Büyükelçi Ulusoy'la görüştü - Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, başkent Sofya'daki Türk öğrencilerle bir araya geldiSOFYA (AA) - Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Sofya'da öğrenim gören Türk öğrencileri kabul etti.Ulusoy, öğretim yılı sonu dolayısıyla Sofya'da öğrenim gören öğrencilerle Büyükelçilik Konutunda bir araya geldi.Öğrencilerin çalışmaları ve sorunları hakkında bilgi alan Büyükelçi Ulusoy, "Burada Türkiye'nin birer temsilcisi olarak bulunuyorsunuz. Türkiye'yi her açıdan güzel bir şekilde temsil ediyorsunuz." dedi.
Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada da bu tarz buluşmaları geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, öğrencilerle geçen eğitim döneme dair değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Ulusoy, Bulgaristan'da okuyan Türk öğrencilerin kurduğu "Bulgaristan Üniversitelerinde Eğitim Gören Türk Öğrencileri Dayanışma Platformu" çalışmaları hakkında da bilgi aldı.Sofya'da Kliment Ohridski Üniversitesi 5. Sınıf tıp öğrencisi Meliha Özgü Aksoy, seneye mezun olduktan sonra kadın hastalıkları ve doğum alanında uzmanlık yapmak istediğini söyledi.

Aynı üniversitenin tıp fakültesinde okuyan Selve Begüm Aksoy da göz doktoru olmak istediğini ve Türkiye'de çalışmayı planladığını dile getirdi.Programda, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Şenol Genç de hazır bulundu.

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