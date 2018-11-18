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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Bulgaristan’da Protestocular Türkiye Sınırına Giden Yolları Kapattı

- Bulgaristan’da Protestocular Türkiye Sınırına Giden Yolları Kapattı

Protesto detay

( SOFYA ) - Bulgaristan’da protestocular Türkiye sınırına giden yolları kapattı SOFYA

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- Bulgaristan’da kötü hayat şartlarını protesto eden yüzlerce vatandaş, Bulgaristan Türkiye sınırındaki gümrük kapılarına giden yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı. Bulgaristan’da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlara karşı aynı anda başlatılan protesto eylemleri sürüyor. Bugün yaklaşık 15 şehirde düzenlenen eylemlerde hayat pahalılığından yakınan göstericiler hükümetin istifasını istedi. Uluslararası yolları trafiğe kapatan protestocular, Bulgaristan-Türkiye sınırındaki Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarına giden otoyolları trafiğe kapattı. Otoyolların kapatılmasına izin vermeyen güvenlik güçleri ile protestocular arasında küçük çaplı arbede yaşandı. Yunanistan’da giden yolları da kapatan protestocular ile polis arasında yaşanan küçük çaplı çatışmalarda yaralananların olmadığı belirtildi. Yolları kapatılmalarına izin verilmeyen protestocular, şehir merkezlerinde araç konvoylarıyla tur atmaya devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Simeonov’un istifası yetmedi İktidardaki koalisyon hükümetinin ortaklarından Bulgaristan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (NFSB) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov’un, geçtiğimiz gün protestoların yayılmasını önlemek amacıyla istifa ettiğini açıklamasına rağmen eylemler hız kesmiyor. Engelli çocuk sahibi binlerce annenin, çocuklarına sağlanan sosyal hakların iyileştirilmesi için yaptıkları gösteriler sırasında Simeonov'un kullandığı sözler büyük tepki çekmişti. Simeonov, eylemlerin devam ettiği sırada kadınlar için "Çocuklarını spekülasyon için kullanan çığırtkan anneler" ifadesini kullanmıştı. Bulgaristan’daki siyasi gözlemciler, akaryakıt fiyatlarına karşı başlatılan ve hükümetin istifası istekleriyle devam eden eylemlerin aslında ülkedeki yoksulluğa karşı olduğunu belirterek, Avrupa Birliği üyeleri arasında en düşük asgari ücretin Bulgaristan’da olduğuna dikkat çekiyor.
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