Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Bulgar yazardan “Sofya’daki Camiler” kitabı - SOFYA

Bulgar yazardan “Sofya’daki Camiler” kitabı - SOFYA

- Sofya 'daki camilerden detaylar - “ Sofya ’daki Camiler” isimli kitaptan detaylar - Tanıtım programından detaylarSOFYA (AA) – Bulgaristan’da Osmanlı mirası ile ilgili çok sayıda bilimsel araştırmaya imza atan yazar Lübomir Mikov, “ Sofya ’daki Camiler” isimli son kitabını tanıttı.Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'nün himayesinde düzenlenen tanıtımda konuşan yazar Mikov, 17. Yüzyıl Sofya 'sında çok sayıda Osmanlı tarihi mirası bulunduğunu söyledi.

Günümüzde sadece Banyabaşı Camisi'nin ibadete açık bulunduğunu belirten Mikov, "Farklı kaynaklara göre 17. yüzyılda burada 150 ile 300 arasında cami ve mescit bulunuyordu.” dedi.
Mikov, Avrupa'ya yönelen Osmanlılar için Sofya 'nın önemli bir idari, askeri, ticari ve dini merkeze dönüştüğünü söyledi.

Bilimsel Araştırma 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı