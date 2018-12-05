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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti

Bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti

POLİSİN PARALARI SAYMASI

Polis Vesikalık Fotoğraf Ağaçlı Cüzdan Trol 

-PARAYI BULAN SEDAT KOŞAR'IN KONUŞMASI

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir esnaf, bulduğu para dolu cüzdanı duyarlı davranarak sahibine ulaştırılmak üzere polise teslim etti. Muhtar Kadir Karaağaçlı Sokak’ta bar işleten Gözsüzlü Sedat Koşar, mekanının önüne hava almaya çıktığı sırada yol kenarında bir para cüzdanına rastladı. Cüzdanı alıp kontrol eden Koşar, içinde para olduğunu tespit edip, duyarlı davranarak polisi aradı. Sedat Koşar, içinde para bulunan cüzdanı sahibine teslim edilmek üzere Yiğit Polis Merkez Amirliği ekiplerine teslim etti. Polisler de, esnaf Koşar’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti. “İnsanlık görevimizi yaptık” İHA Muhabirine konuşan esnaf Sedat Koşar,“Dükkanın önüne hava almaya diye çıktım. Yolda görüp, içinde bir miktar para ve vesikalık fotoğraf bulunan para cüzdanını muhafaza altına aldıktan sonra polisi aradım. Sağ olsunlar polis arkadaşlar da gelip cüzdanı teslim alarak, kısa sürede sahibine ulaştırılacağını söylediler. Herkesin yapması gerektiği insanlık görevimizi yaptık. Bu tür davranışların herkese örnek olması gerekir” dedi.

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