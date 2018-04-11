Bulduğu bitkiye devletin sahip çıkmasını istiyor

-Halit Çelik konuşma



( MALATYA -ÖZEL)- Güneydoğu'da görülen bitki ömrü kısa olması nedeniyle çok fazla bilinmiyor MALATYA



- Malatya’da hobi olarak tıbbi bitkilerle uğraşan 42 yaşındaki Halit Çelik, Çam Çekem Otu türünün yerde yetişen türünün Güneydoğu Anadolu bölgesinde görüldüğünü söyleyerek, sahip çıkılmasını istedi. Çelik, bitkinin şifa deposu ve ömrünün kısa olması nedeniyle çok değerli olduğunu kaydetti.

Uzun yıllardır Malatya’da hobi olarak tıbbı bitkilerle uğraşan Halit Çelik, Türkiye’de sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetişen ve insanlar tarafından bilinmeyen Çam Çekem Otu üzerinde kendi imkanları çerçevesinde yaptığı araştırmalarda genelde ağaçta yetişen Çam Çeken Otu'nun yerde yetişen türüne rastladı. Bitkiyi özel laboratuvarlarda inceleten ve bitkinin tohumu, dalı ve çiçekleri için ayrı ayrı analiz raporu çıkartan Çelik, bitkide bakır, demir, mangan, çinko, bor, sülfür, kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor ve azot gibi etken maddelerin olduğunu tespit etti. Ökse otunun yer familyası olarak tanımlanan bitkinin şeker, yeni oluşmuş hemoroit, bağırsak kanaması, kemik erimesi, unutkanlık ile saç dökülmesi gibi birçok hastalığa iyi geldiğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini iddia eden Çelik, bitkinin olgunlaştıktan 10 gün sonra kuruduğunu tespit ettiğini söyledi.



Bitkinin ömrünün kısa olması nedeniyle pek bilinmediğini kaydeden Halit Çelik, bitki ile ilgili çalışma yapıldığı yönünde bilgilere de ulaştığını kaydetti.

Çelik, derinleştirdiği araştırmaları sonucunda bitkinin Türkiye’de sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, İran ve Suriye'de ülkelerinde yetiştiğini tespit ettiğini ve Latince isminin de Thymelaea Aucheri olduğunu belirlediğini söyledi.



"Bitkiye sahip çıkılsın" Bitkiyi test etmek için uzun uğraşlar verdiğini aktaran Çelik, birçok derde deva olduğunu savunduğu bitkiye diğer insanların da faydalanması için devlet yetkililerinin sahip çıkmasını istedi. İlaç satıcıları nedeniyle bitkiyi gün yüzüne çıkarmakta zorlandığını da ileri süren Çelik, bitkiyle ilgili başlatılan araştırmaların da ilaç sektörünün isteksiz tavrı nedeniyle yarım bırakıldığını da savundu. Tohum almayı başardı Çelik, ömrü kısa olmasına rağmen bitkiden tohum almayı başardığını vurgulayarak, "Bu yararlı bitkiden insanlar faydalansın diye yetkilere vermek üzere elimde bitkinin tohumunu bekletiyorum. Devletimiz istediği anda bitki ile ilgili gereken bilgi ve tohumlarımı teslim etmeye hazırım” diye konuştu.

(BT-SD-

