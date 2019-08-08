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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Buğday yüklü gemi Fethiye'de karaya oturdu

Buğday yüklü gemi Fethiye'de karaya oturdu

geminin karaya oturmuş hali

Uzunlu Balıkçı Teknesi Kuru Yük Gemisi Bild Şili 

-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde buğday yüklü kuru bir yük gemisi karaya oturdu. Edinilen bilgilere göre; İskenderun'a giden 130 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde Malta Bayraklı "Mehmet Bey" isimli kuru yük gemisi personel değişimi ve kumanya için Fethiye Körfezi'ne girdi. Körfez içinde giren gemi, ışıksız bir balıkçı teknesine çarpmamak için manevra yaptı. Gemi ani manevra sırasında kıyıya 5 metre mesafede karaya oturdu. Gemi kaptanın yardım istemesi üzerine bölgeye emniyet amaçlı Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Gemi kaptanının bir yardım taleplerinin olmadığını bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik, ekipleri hazır bekletiliyor. Gemide 17 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi.
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