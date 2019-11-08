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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Buğday dövme geleneği yaşatılıyor - SAKARYA

Buğday dövme geleneği yaşatılıyor - SAKARYA

- Köylülerin tokmakla buğday dövmesi - Yaplılan çalışmalardan detay - Köylülerden Hanife Akkaya ile röpörtaj - Köylülerden Hakkı Filiz ile röpörtaj Sakarya 'da buğday dövme geleneği yaşatılıyor - Pamukova ilçesinde köylüler, 600 yıllık dibek taşında tokmakla buğday döverek, bulgur, aşure ve keşkek yapıyorSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde, sonbaharda 600 yıllık dibek taşında tokmakla buğday dövme geleneği sürdürülüyor.Akçakaya köylüleri, atalarından kalma dibek taşında dövdükleri buğdayla düğünlerde, mevlitlerde keşkek ve aşure yapıyor.Köylülerden 60 yaşındaki Hanife Akkaya, buğdayları biçtikten sonra kaynatıp dibek taşında tokmakla dövdüklerini söyledi.

Buğdayları kabuklarını çıkardıktan sonra kurutmaya bıraktıklarını anlatan Akkaya, "Taştan yapılmış el değirmeniyle çekerek, bulgur haline getiriyoruz. Bunlardan aşurelik oluyor. Bu, doğduğumuzdan, büyüdüğümüzden beri bildiğimiz, atalarımızdan kalma bir geleneğimizdir. Biz de bunu sürdürüyoruz. Yıllardır ektiğimiz ürünleri, organik olarak yetiştirip, biçiyoruz. Sonra da burada dibek taşında dövüyoruz." diye konuştu.
Hakkı Filiz de tokmakla buğday dövmeyi babalarından nasıl gördülerse o şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Ürünlerimiz organiktir. Bulgurluk, aşurelik ve keşkeklik olarak kullanıyoruz. Makinede belki ilaç kullanıyorlar ama biz hiç ilaç kullanmadan yapıyoruz. İmece usulüyle hazırlıyoruz. Kadınlar yorulunca, erkekler dibek taşının başına geçerek dövüyor." ifadelerini kullandı.

Karya Dövme Bild Sonbahar Irak 

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