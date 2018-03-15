Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Budapeşte’de Soros Karşıtı ‘‘Barış Yürüyüşü’’

- Budapeşte’de Soros Karşıtı ‘‘Barış Yürüyüşü’’

Protestodan görüntüler

2010 Yılı Mülteci Sağanak Yağmur Hükümet Parlamento 

-Detaylar

( BUDAPEŞTE ) - Budapeşte’de Soros karşıtı ‘‘Barış yürüyüşü’’ BUDAPEŞTE

- Budapeşte’de 100 binin üzerinde kişiden oluşan topluluk, mültecilerin Avrupa’ya gelmesine maddi yardımda bulunduğu gerekçesiyle Amerikalı milyarder George Soros karşıtı ‘‘Barış Yürüyüşü’’ yaptı. Macaristan’ın Avusturya İmparatorluğu’na karşı başlattığı 1848-49 Özgürlük Savaşı’nın yıldönümü anma törenleri çerçevesinde düzenlenen ‘‘Barış Yürüyüşü’’ Macaristan’ın tüm bölgelerinin yanı sıra, Sırbistan, Romanya, Avusturya, Ukrayna, Hırvatistan, Slovenya ve Slovakya’da yaşayan azınlık durumundaki Macar vatandaşları da katıldı.
Macaristan’da 2010 yılından bu yana hükümeti tek başına oluşturan merkez sağ parti Fidesz (Genç Demokratlar Partisi) tarafından düzenlenen Özgürlük Savaşı anma törenleri 2012 yılından bu yana ‘‘Barış Yürüyüşü’’ olarak organize ediliyor. Başkent Budapeşte’nin Buda tarafında toplanan 100 bin kişinin üzerindeki topluluk sağanak yağmura rağmen Margaret Köprüsü’nden geçerek Macaristan Parlamentosu önündeki Lajos Kossuth Meydanı’nda toplandı. Ellerindeki Macar bayraklarının yanı sıra Macar asıllı Amerikalı para spekülatörü olarak ün yapan George Soros’u mültecilerin Avrupa’ya gelmesine maddi yardımda bulunduğu gerekçesiyle protesto eden Macarlar, parlamento önünde Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı dinledi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban 100 bin kişiye yaptığı konuşmada, mültecilerin Avrupa’ya gelmesine izin verilmemesinin gerektiğini, Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’in mültecileri durdurma gibi bir politikayı desteklemediğini, Macaristan’ın mültecilerin Avrupa Birliği ülkelerine geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Macar Başbakanı Orban, konuşmasında George Soros da nasibini aldı. Macaristan’ı ve Avrupa’yı karıştırmak için Soros’un destek verdiğini, Soros’un bu sevdadan vaz geçerek bir an önce Amerika’ya geri dönmesini istediğini kaydetti.

İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Nepal'de yolcu uçağı düştüNepal'de yolcu uçağı düştü
Bafilyun Dağı'ndaki Tüneller GörüntülendiBafilyun Dağı'ndaki Tüneller Görüntülendi
Chicago'yu Vuran Kar Fırtınası Etkili Olmaya Devam EdiyorChicago'yu Vuran Kar Fırtınası Etkili Olmaya Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı