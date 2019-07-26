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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Bucak'ta otomobilin çarptığı çocuk öldü - BURDUR

Bucak'ta otomobilin çarptığı çocuk öldü - BURDUR

- Kaza yerinden fotoğraf - Kazada ölen çocuğun yakınlarının morg önünde ağlaması - Ölen çocuğun fotoğrafı Burdur 'da otomobilin çarptığı çocuk öldüBURDUR (AA) - Burdur 'un Bucak ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.Emircan K. idaresindeki 16 GC 474 plakalı otomobil, Antalya - Burdur kara yolu Boğazköy yakınında bisiklete binen 6 yaşındaki Berat Gökkara'ya çarptı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gökkara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Çocuğun cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Gökkara'nın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.Sürücü Emircan K. gözaltına alındı.

Hastane Jandarma Cenaze Bisiklet 

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