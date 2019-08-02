Buca'da orman yangını - İZMİR

- İzmir 'de orman yangını - Yangın çıkan bölgeden detay görüntüler - Helikopterlerin yangına müdahale etmesi - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi İzmir 'de orman yangını - Buca ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Aydın - Çeşme Otoyolu yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 6 helikopter, 8 arazöz ve 4 dozerle müdahale etti.Yoğun çalışma sonucu yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma işlemleri sürüyor.Yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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