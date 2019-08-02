Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Buca'da orman yangını - İZMİR

Buca'da orman yangını - İZMİR

- İzmir 'de orman yangını - Yangın çıkan bölgeden detay görüntüler - Helikopterlerin yangına müdahale etmesi - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi İzmir 'de orman yangını - Buca ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Aydın - Çeşme Otoyolu yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 6 helikopter, 8 arazöz ve 4 dozerle müdahale etti.Yoğun çalışma sonucu yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma işlemleri sürüyor.Yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale Trol 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı