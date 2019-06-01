Bu yolcu otobüsünde trafik casusu var...Otobüs şoförlerine gizli polis denetimi

-otobüsün geliş anı

-otobüs şoförü ve polisin konuşması

-polisin otobüsteki yolcuları bilgilendirmesi

-emniyet kemeri takmayan sürücüye ceza kesilmesi



( BURSA -ÖZEL)- Bursa'da yolcu otobüslerine müşteri gibi binen sivil trafikçiler, sürücü hatalarını gizlice ilerideki ekiplere bildirdi, yol kontrolü yapan resmi polisler kurallara uymayanları çevirdi BURSA



- Ramazan Bayramı tatili başlarken trafik polisleri tedbirlerini arttırdı. Bursa’da tatil boyunca şehirlerarası otobüslerde sivil trafik polisleri görev yapacak. Bursa’dan İzmir’e giden otobüse yolcu gibi binen sivil trafik polisi, şoförün emniyet kemerini takmadığını ilerideki ekiplere bildirdi. Ekipler ise İzmir yolunda çevirdikleri otobüs sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 9 günlük bayram tatili boyunca sivil kıyafetlerle şehirlerarası otobüslerde denetimlerini arttıracak. Bursa’dan İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Tekirdağ, Bolu gibi illere yolculuk yapacak olan polisler otobüs şoförlerini hatalarını denetleyecek. Bursa Büyükşehir Belediye Terminali’nden İzmir otobüsüne binen bir sivil trafik polisi 40 dakikalık yolculuk ardından ekipler tarafından durduruldu. Otobüs şoförünün emniyet kemerinin takmadığı ve yolculara emniyet kemeri takmaları yönünde uyarı yapmadığı belirlendi. Durdurulan otobüste yolcular polisler tarafından bilgilendirildi. Bursa’da 10 sivil trafik polisi bayram tatili boyunca görev yapacak. Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Şükrü Solak, bu tür denetlemeleri sürekli yaptıklarını ifade ederek, “Yolcu otobüslerine sivil kıyafetli personelimizi bindiriyoruz. Terminalden bir başka şehre gidene kadar şoförün yaptığı hataları tespit ediyoruz. Bu uygulama bayramda da devam edecek. İlk uygulamayı sizler de gördünüz. Terminalden çıkan bir otobüs yaklaşık 40 dakika içinde bura geldi. Burada durdurmak mecburiyetinde hissettik. Çünkü emniyet kemeri takmamış ve yolculara emniyet kemeri ikazı yapılmamıştı. Malum otobüs kazalarında en büyük sıkıntı yolcuların araçtan dışarıya savrulmasıdır. Bunu engellemenin tek yolu da kemer takmaktır. Biz bu sebeple otobüsü daha ileriye ‘başka hatalar yapacak mı’ diye beklemek yerine bu ihlal bizim için büyük ve önemli bir olduğundan dolayı onu buradan durdurduk ve cezai işlemini uyguladık. Diğer illerde buna benzer uygulamalar yapıyor. Yolcu otobüslerinde epey faal olunacak” dedi.

Durdurdukları araçta yolcuları da bilgilendirdiklerini ifade eden Solak, "Güvenli seyahat hakkı hepimizin hakkıdır. Yolcuların kemerleri takması çok önemli. Şoför kemerini takmayı unutmuş olabilir. Vatandaşlar tarafından bir kez uyarılması bile çok önemlidir. Emniyet kemeri ölümlü kazaları yüzde 50 oranında önleyebiliyor. İnsan hayatı çok kıymetlidir. Biz sadece otobüs için değil, yol üzerinde bütün araç kullanan sürücüler emniyet kemerlerini taksınlar. Biz de bayramları sevinçle kutlayalım. Ölümlü ve yaralamalı kazaların asgariye indirildiği yıl olur bunda da en önemli görev sürücülere düşmektedir. Herkesin bayramı kutlu olsun” diye konuştu.

38 yıldır şoförlük yaptığını ifade eden Şahin Bahar, "Bu denetimleri olumlu buluyorum. Sonuçta araç kullanmasını bilmeyen insanlar var. Otobüs şoförü sayısı çok az. Deneyimli şoför yok. Bizim şimdiki en büyük şansımız yolların duble olmasıdır. Benim tek kusurum emniyet kemerini takmamak oldu. Bu hatamızı da düzelteceğiz" şeklinde konuştu.

Otobüs şoförü Ş.B.'ye seyir halinde emniyet kemeri takmadığı için 216 TL cezai işlem uygulandı.

