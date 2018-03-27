Bu unutkanlık eşini çıldırtacak

-Samulaş Destek Hizmetler Müdürü Uğur Bal'ın evlilik cüzdanını göstermesi

-Bal ile röportaj

-Eşyalardan detay görüntü



( SAMSUN -ÖZEL-HD)- Tramvayda, "bu da mı unutulur" dedirten unutkanlık SAMSUN



- Samsun'da, tramvayda bir kişinin unuttuğu evlilik cüzdanı "bu kadarına da pes" dedirtti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistem A.Ş.(Samulaş)'de unutulan eşyalar şaşkınlık uyandırıyor. Unutulan eşyalar arasında evlilik cüzdanının yanı sıra; üniversite ve lise diploması, bisiklet, okey takımı, telefon gibi eşyalar da yer alıyor. Samulaş Genel Müdürlüğü'ne ait kayıp eşya bölümünde biriktirilen yüzlerce eşya sahiplerini bekliyor. "Son olarak hattımıza bir drone düştü" Samulaş Destek Hizmetler Müdürü Uğur Bal, "Unutulan eşyalar arasında, aile cüzdanı, lisans ve lise diploması, elektronik eşyalar gibi pek çok eşya yer alıyor. Hatta en son hattımıza bir drone düştü. Burada muhafaza ediyoruz. Kıyafetler unutuluyor. Bu kıyafetleri bir yıl sakladıktan sonra Atakum Belediyesi'nin Hayır Çarşısı'na veriyoruz. Geri kalan eşyaları 5 yıl saklıyoruz. Kayıp eşyası için başvuru yapan vatandaşlara eşyalarını veriyoruz. Fakat bu eşyaların onların olup olmadığını teyit ettikten sonra veriyoruz. İnsanlar eşyalarını kaybedebilir fakat araştırmaması ilginç. Buradaki en ilginç eşya bana göre aile cüzdanı. Şahsen ben evliyim ve aile cüzdanımı evin en iyi yerinde saklıyorum. Kayıp eşyaları liste halinde web sitemiz olan 'samulas.com.tr' adresinden yayınlıyoruz. Eşyalarını kaybeden vatandaşlarımız eşyalarına buradan bakabilirler" dedi.



