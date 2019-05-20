'Bu topraklarda devlete uzanan elleri kıracağız' - SİİRT
"Bu topraklarda devlete uzanan elleri kıracağız" - SİİRT - İftara katılanlardan görüntüler - Vali Ali Fuat Atik'in şehit aileleriyle tokalaşması - Vali Ali Fuat Atik'in konuşması - Vali Atik'in şehit babasıyla ile sohbet etmesi"Bu topraklarda devlete uzanan elleri kıracağız" - Siirt Valisi Ali Fuat Atik: - "Bu topraklarda devlete uzanan elleri kıracağız, dilleri de keseceğiz"SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "Bu topraklarda devlete uzanan elleri kıracağız, dilleri de keseceğiz." dedi. Siirt Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Polisevinde şehit aileleri için düzenlenen iftar programında konuşan Vali Atik, terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını söyledi.
Bu topraklar uğruna binlerce şehit verildiğini belirten Atik, "Acımız, derdimiz, davamız bir. Davamız vatan. Yeri gelecek hepimiz bu vatan, bu bayrak, bu devlet uğrunda şehit olacağız. Çünkü bu topraklar kolay vatan olmadı. Yaşadığımız toprak parçasını vatan kılan şehitlerimizin, sizlerin canparelerinin bu topraklara akıttığı kandır." dedi. Eruh ilçesi kırsalında 3 gün önce 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda güvenlik korucusu Reşit Koçak'ın şehit olduğunu anımsatan Atik, şehitlere Allah'tan rahmet diledi."Sizler müsterih olun, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Hesabını çok ağır bir şekilde soracağız. Sizlerin canını yakanlara inanın bu dünyayı cehenneme çevireceğiz, biz buna ant içtik." diyen Atik, güvenlik güçlerinin dağları teröristlere dar ettiğini vurguladı.Teröristlere kafalarını kaldıracak fırsatı tanımayacaklarının altını çizen Vali Atik, terörle mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü aktardı.Devlete bağlılığın önemine dikkati çeken Atik, şunları kaydetti:"Bu topraklarda devlete uzanan elleri kıracağız, uzanan dilleri de keseceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Evlatlarınızı eşlerinizi, çocuklarınızı bu devlete bu millete feda ettiniz. Şehit aileleri olarak sizlere ne yapsak azdır. Bu topraklarda yaşamaya devam ettikçe mücadelemiz devam edecektir ama bu topraklarda yaşamamızı istemeyen dış güçler, hainler bizi rahat bırakmayacaktır. Milleti ve devleti sevmenin bir etnik kökeni yok. Etnik köken önemli değil, devlete ve millete bağlılık önemlidir. Onun için tüm şehit aileleri devlet nezdinde çok kıymetlidir."Vali Atik, terörle mücadelede kendilerine büyük destek veren Siirt lilere teşekkür etti.Program, İl Müftüsü Ahmet Altıok'un okuduğu duayla sona erdi.Programa, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Gökhan Marakçı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı.
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