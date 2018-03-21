Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bu takıların ayrı ayrı hikayeleri var

Bu takıların ayrı ayrı hikayeleri var

Takı yapımından ve öğrencilerden detay

İnternet Sitesi Uygarlık Öğrenciler Düşünür Irak 

-Sibel Sevim ile röportaj
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) - Seramikten yapılan takıların insanlarla buluşturulması amaçlandı ESKİŞEHİR

- Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde Prof. Dr. Sibel Sevim tarafından üretilen her takı, hikayesi ile dikkat çekiyor. Yıllarca büyük projeler içerisinde yer alan Prof. Dr. Sibel Sevim, sanatı vatandaşlarla tamamen buluşturmak için bir çalışmaya girişti. Yapılan çalışmalar ile büyük seramik çalışmaları, takılara yansıtıldı. Sevim tarafından bu çalışma sırasında hissedilen duygular ise, takıların hikayesi olarak yazıldı. Kendine ait internet sitesinde takıları sergileyen Sevim, her çalışmasının hikayesini de eserlerinin yanına iliştirdi. Halkın sanata daha fazla katılması için böyle bir çalışmaya giriştiğini anlatan Prof. Dr. Sibel Sevim, eserlerin toplum ile buluşmasını amaçlıyor. Yaklaşık 2 yıldır takı tasarımı noktasında çalıştığını anlatan Sevim, "Sanatı bütün toplumla paylaşmaya ve tanıtmaya çalıştım. Gerek yapmış olduğum bilimsel çalışmalarla, gerek sanatsal faaliyetlerle ve son 2 yıldır takıya yöneldim. Takı tasarımını ve uygulamalarını yapıyorum. Yaklaşık 37 yıllık meslek hayatım boyunca bir çok projede yer aldım. Hep büyük büyük heykeller ürettim. Seramikle ilgili büyük formlar ile büyük sergiler açtım. Öğrencilerimi de bu doğrultuda yetiştirmeye çalıştım. Fakat toplumda sanat öyle bir noktada duruyor ki, halkın katılımının çok da istediğim noktada olmadığını gördüm. Bu nedenden dolayı, topluma nasıl ulaşabilirim? Yapmış olduğum eserleri nasıl toplumla paylaşabilirim? diye düşünürken, takı üretmenin çok doğru olduğunu düşündüm. Aslında üretmiş olduğum takıların hepsi büyük heykellerin ve büyük formların küçültülmüş hali. Hepsinin bir hikayesi var, bu çok çok önemli" dedi.
"Ruh hissetti, akıl tasarladı ve bedenlerle buluştu" Anadolu coğrafyası üzerinde bir çok kadim uygarlığın varlık gösterdiğini belirten Sevim, üretilen eserlerde bu uygarlıkların izlerinin olduğunu söyledi.

Yapılan takıların bedenlerle buluşmasının mutluluk verdiğini dile getiren Sevim, "Ülkemizin çok kadim uygarlıkları bünyesinde bulundurduğunu biliyoruz. Neolitik Çağ'dan günümüze bir çok uygarlıklar gelmiş ve geçmiş bu toprakların üzerinden. Fakat bunları bir şekilde çağdaş yorumlamaları ile yeni nesillere bırakmanın gerekliliğini düşündüm. Ciddi olarak tarihin bu çağlarını araştırmanın gerekli olduğunu hissettim. Tasarımlarımı da bunlarla birleştirmeye çalıştım. Bunların hepsini sentezleyip kendi takılarımla buluşturmayı istedim. Dediğim gibi hepsinin bir hikayesi var, üzerine baktığımız zaman bu dönemlere ait izleri görüyorsunuz. Geçtiğimiz eylül ayında bir koleksiyon oluşturdum. Bu seriyi yaparken neler hissettiğimi düşünürken, 'Ruh hissetti, akıl tasarladı ve bedenlerle buluştu' ismini verdim. O şekilde bir manifesto ile açıklamaya çalıştım. Sonra tanıtımlara çıkıldı. Bir de o serginin sonucunda ben bu takılarımın, formlarımın, heykellerimin bedenlerle buluştuğunu hissedince inanılmaz mutlu oldum" diye konuştu.
(MSY-Y)
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı