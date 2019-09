Bu otobüsler Çanakkale’yi çocuklara götürecek Video

-Protokolün müzeleri ziyaret etmesi

-Müzeleri gezen vatandaşlardan görüntüler

-Federasyon Başkanı Dalkalı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Yaşar Çakmak'ın konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Otobüslerin yola çıkması

-Detay



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu tarafından, çocuklara tarih bilincinin aşılanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında otobüslere kurulan gezici müzeler, Kocaeli’de düzenlenen törenle açıldı. Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu’nun hayata geçirdiği “Önce Vatan 1915 Çanakkale Şehitleri Gezici Savaş Müzesi” kapsamında müze şeklinde hazırlanan 5 otobüs, Çanakkale Savaşı’na ait materyalleri sergileyecek. Çocuklara milli birlik ve beraberlik duygusunu aşılamak, Çanakkale Savaşı ruhunu hafızalarda canlı tutmak amacı ile hayata geçirilen proje kapsamında müzeye dönüştürülen 5 otobüs Kocaeli’de tamamlanan yapım çalışmalarının ardından hizmete girdi. Gezici savaş müzeleri, İzmit ilçesi Sekapark’ta 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında ilk kez kapılarını açtı. Çanakkale savaşında Türk ve yabancı askerlerin kullandıkları silah, mermi, yemek yedikleri tabaklar başta olmak üzere onlarca materyalin sergilendiği 5 otobüsteki gezici savaş müzesinin açılış törenine Federasyon Başkanı Caner Dalkalı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Yaşar Çakmak ve vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesimi ile açılan müzeler yapılan ziyaretlerin ardından, Türkiye’nin farklı illerini dolaşmak üzere yola çıktı. "Gitmediğimiz hiçbir şehrimiz, okulumuz kalmayacak" Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Federasyon Başkanı Dalkalı, amaçlarının çocuklara Çanakkale ruhunu aşılamak olduğunu ifade ederek, “Bu proje ile çocuklarımıza Çanakkale ruhunu aşılamayı hedefliyoruz. 5 adet Çanakkale müzesi otobüsümüz var. Bu otobüsler, Türkiye’nin her yerinde ilk ve orta dereceli okullarda Çanakkale ruhunu yaşatacaklar. Otobüslerimizin her birinde Çanakkale’de kullanılmış birbirine geçmiş mermilerden şehitlerimizin kullanmış oldukları emanetlere 4 bine yakın araç ve gereç bulunuyor. Bunları çocuklarımıza rehberler eşliğinde o ruhu yaşatarak anlatacağız. Çocuklarımıza Çanakkale’ye gitmiş edası vereceğiz. Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu olarak bunu tüm ülkemize bir sosyal sorumluluk projesi olarak armağan ediyoruz. İnşallah bu projemiz, 3-5 ay değil, 5 yıl boyunca devam edecek. Gitmediğimiz hiçbir şehrimiz, okulumuz kalmayacak. Geleceklerimize Çanakkale ruhunu aşılayarak onları da atalarının, dedeleri gibi birer birey olmalarını sağlamayı umut ediyoruz” dedi.

"Tarih bilincinin pekiştirilmesi açısından çok güzel bir proje" Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Yaşar Çakmak ise, “Bu projede 5 otobüs ile beraber farklı illerde Çanakkale’ye gidemeyen çocukların ayağına canlı bir tarih götürülmüş olacak. Her bir otobüste Çanakkale Savaşı’nın değişik safhalarında kullanılan silahlar, kılık kıyafet, apoletler var, çeşitli görseller var. Çocuklarımızın tarihi bizzat dokunarak öğrenmesi, tarih bilincinin pekiştirilmesi açısından çok güzel bir proje. Bu projeyi hayata geçiren yetkililerimizin her birine teşekkür ediyorum” diye konuştu.