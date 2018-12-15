Bu orkestra bildiklerinizden çok farklı...Pırasadan yan flüt, maruldan davul, lahanadan bateri, patlıcandan kemençe tasarladılar

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( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Yerli Malı Haftası sebebi ile sebze ve meyvelerden orkestra kurdular- Eskişehir Cevat Ünügür İlkokulu sınıf öğretmeni Filiz Yılmaz:- "Hayaller, gerçekleştirmek için vardır" ESKİŞEHİR



- Eskişehir Cevat Ünügür İlkokulunda öğretmenlik yapan Filiz Yılmaz ve öğrencileri, Yerli Malı Haftası ile ilgili farklı bir etkinliğe imza attı. Pırasadan yan flüt, maruldan davul, lahanadan bateri, patlıcandan kemençe tasarlayan öğrenciler, kurdukları orkestra ile şarkılar söylüyor. 13 yıldır öğretmenlik yapan ve 4. sınıf öğretmeni olan Filiz Yılmaz, bu fikrin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Yılmaz “Sınıfta öğrencilerime yan flüt çalıyordum. Öğrencilerden bir tanesi ‘keşke benim de olsa’ dedi.

Ben de ‘hayaller gerçekleştirmek için vardır’ diye düşünerek bir şeyler yapmak istedim. Tam da Yerli Malı Haftası'na denk gelmesi ile sebze ve meyvelerden müzik aletleri yaparak bir orkestra oluşturmayı düşündüm” dedi.

PIRASADAN YAN FLÜT, MARULDAN DAVUL, PATLICANDAN KEMENÇE Sebze ve meyvelerden müzik aletleri tasarlayarak orkestrayı oluşturduklarını anlatan Yılmaz, şunları söyledi: “Pırasadan yan flüt, maruldan davul, fasulyeden org, patlıcandan kemençe, cevizlerden zil, lahanalardan bateri, fasulyeden mızıka gibi müzik aletleri yaptık. Bazı öğrenciler kendi müzik aletlerini kendileri tasarladı. Bazılarını birlikte yaptık. Ortaya çok güzel ve farklı bir şey çıktı. Orkestramızı böylece oluşturduk ve belirlediğimiz şarkıları söyleyerek hazırlığımızı yaptık. “İzmir Marşı”, “Yerli Malı”, “Atem Tutam Ben Seni” ve “Kara Basma İz Olur” parçaları olmak üzere 4 şarkı söylüyoruz.” HAZIRLADIKLARI PARÇALARI TENEFFÜSLERDE SÖYLÜYORLAR Yılmaz, öğrencilerin yerli malı orkestrasına büyük ilgi gösterdiklerini ifade ederek, “Orkestramız, teneffüslerde koridorda diğer arkadaşları ve öğretmenlerine hazırladığımız şarkıları çalıyor. Çocuklar çok mutlu, zil çalar çalmaz hemen yerlerine geçiyorlar. Büyük bir hevesle çalmaya başlıyorlar” dedi.

ÖĞRENCİLER ÇOK MUTLU Orkestrada yer alan öğrencilerden Ebru Turap, “Ben lahanadan saz yaptım. Sazımı öğretmenimle birlikte hazırladık” dedi.

Ebutalip Tekin ise, “Büyük bir patatesin içini kestim. Kestiğim yerlere ceviz yerleştirdim. Cevizlere vurarak ses çıkarmayı başardım. Bu orkestra için çok mutluyum. Hepimiz hem çok eğlendik hem de öğrendik” diye konuştu.

Patlıcandan kemençe yapan Vuslat Şener ise, “Evde babamla birlikte ne yapabiliriz diye düşündük. Daha sonra patlıcandan kemençe yapmaya karar verdim. Patlıcan, raptiye ve ip kullanarak kemençemi hazırladık. Orkestra kurduğumuz için çok mutluyum öğretmenime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

