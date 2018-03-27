Bu okulda ‘zil’ çalmıyor

-Öğretmenin öğrencilere ders anlatması

-Öğrencilere dersin bittiğinin söylenmesi

-Öğrencilerin dışarı çıkması

-Okul bahçesi

-Öğrenciler okula girerken

-Röportajlar

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR ) -- Diyarbakır’daki bir okulda ‘zil’, yönetmelikte olmadığı öğrenilince kaldırıldı- Okulda ‘Zilsiz okul’ projesi de başlatılırken, öğrencilerin komut almadan bilinçle hareket etmesi amaçlanıyor DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki bir okulda “zil”, yönetmelikte olmadığı öğrenilince susturuldu. “Zilsiz okul” adlı projenin de hayata geçirildiği okulda, öğrencilerin komut almadan bilinçle hareket etmesi amaçlanıyor. Bismil ilçesine bağlı Yukarıharım Köyü İlkokulu Müdürü Serhat Yektaş, internetten gezinirken Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde “zilin” olmadığını fark etti. Yektaş, bunun üzerine okul idarecileri ve öğretmenleriyle toplantı yaptı. Toplantıda, “zil” sesinin susturulması ve “Zilsiz okul” projesinin hayata geçirilmesi kararı alındı. Zilin artık çalmadığı okulda hayata geçirilen uygulama ile öğrencilerin komut almadan bilinçle hareket etmesi amaçlanıyor. "Yönetmelikte 'zil' kavramı yok" Diyarbakır’da bir ilk olma özelliğini taşıyan projede öğrencilerin komutla değil bilinçle hareket etmesini amaçladıklarını aktaran Yektaş, “İlk etapta öğrencilere deneme yaptırıyorduk. Projenin amacı zili ortadan kaldırmak. Tabi yönetmeliğe baktığımız zaman zille ilgili herhangi bir kavram yok. ‘Öğrenci 40 dakika derse girer, 40 dakika sonra zille veya herhangi bir uyarıcı şeyle dışarı çıkar’ diye bir ibare bulunmamaktadır. Biz de yönetmeliğe uygun bir şekilde öğrencilerimizin zil olmadan aynen üniversitedeki öğrenciler gibi saatlerine bakarak düzgün bir şekilde otokontrollerini yaparak derslere girmesini sağladık” dedi.

“Öğrenciler sorumluluk hissediyor” Proje ile birlikte öğrencilerin kendilerinde bir sorumluluk hissetmeye başladıklarını dile getiren Yektaş, “Artık bu şekilde derslere giriliyor. Zil olduğu zaman öğretmenimiz herhangi bir konuyu anlatırken zil dersin ortasında çalar dersi bölerdi ama şuan hem öğretmenimiz hem öğrencilerimiz dersin ne zaman biteceğini kendisi anlayabiliyor ve kendinde bir sorumluluk hissediyor” diye konuştu.

Öğrenciler memnun 8’inci sınıf öğrencisi Akif Çelik, teneffüse önceden komutla çıktıklarını ama şimdi kendi bilinçleri ile çıktıklarını kaydetti.

8’inci sınıf öğrencisi Badegül Ergül ise, uygulamayı çok sevdiğini vurgulayarak, “Şimdi bilinçle hareket ediyoruz. Artık sorumluluk sahibiyiz” ifadelerinde bulundu. (EK-MP-Y)

