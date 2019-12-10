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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Bu okulda her sabah Samsunspor Marşı ile spor yapılıyor

Bu okulda her sabah Samsunspor Marşı ile spor yapılıyor

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Egzersiz Öğretmen Güneşli Öğrenciler Spor Bilinci 

-Beden Eğitimi öğretmeni Celal Erusta röportaj
-Spordan Detay
-Öğrenciler Nazlı Çelik Dinçer ve Nehir Dinçer'den röportaj
-Detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da bir okulda her sabah Samsunspor Marşı eşliğinde sabah egzersizi yapılıyor. İlkadım ilçesinde yer alan 23 Nisan Ortaokulunda öğrenciler mevsim koşullarının uygun olduğu günlerde Samsunspor Marşı eşliğinde spor yapıyor. Her sabah farklı öğrencilerin arkadaşlarına gösterdikleri egzersiz hareketleri ile spor yapan öğrenciler hem eğleniyor hem de güne zinde başlıyor. Samsunspor’un 1. Lig’e yükselme mücadelesinde kentin her yerinden farklı şekillerde destekler sürüyor. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Samsun Maarif Hareketi" kapsamında başlatılan spor projesi ile öğrencilere spor bilinci aşılanıyor. “Okulda Sağlıklı Spor Yapıyorum” projesi kapsamında böyle bir etkinliğe imza attıklarını belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Celal Erusta, “Havaların güzel ve güneşli olduğu günlerde her sabah bu şekilde spor yapıyoruz. Aynı zamanda Samsunporumuzun Süper Lig’e çıkmak için gösterdiği gayreti biz de gördük ve desteklemek amacıyla marşımızı yetişen tüm yeni nesile öğretmek amacıyla bu spor etkinliğini başlattık. İnşallah havalar iyi olduğu sürece bu etkinliğimiz devam edecek. Bu şekilde spor yapmak öğrencilerin sabah derslerine daha zinde ve dinç girmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı. Sabah sporunun derslerine iyi yönde katkı sağladığını belirten öğrenci Nazlı Çelik Dinçer, “Sabah sporu yapmak çok güzel çok dinç oluyorum ve derslerim bu sayede çok iyi” şeklinde konuştu.
Samsunspor Marşı eşliğinde arkadaşlarına egzersiz hareketleri gösteren Nehir Dinçer, “Sabah sporunu biz yaptırıyor ve örnek oluyoruz. Sabahları dinç oluyoruz, arkadaşlarımızın uykularını açıyoruz. Bu sayede ilk derslerde zihnimiz daha açık oluyor” dedi.
Her sabah yapılan bu spor etkinliği çok renkli görüntülere sahip oluyor.
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