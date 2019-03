Bu matbaada çalışanların tamamı kadın

-konuşmalar

( ORDU -ÖZEL)- Öncesinde 5 erkeğin çalıştığı matbaada, şimdi ise kadınlar el ele vererek işleri yürütüyor ORDU



- Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir yerel gazetenin sahibi de matbaada çalışanları da tam kadro kadınlardan oluşuyor. Bir yerel gazetenin yanı sıra ofset baskı anlamında da hizmet veren matbaada, genelde erkeklerin tercih ettiği ve zor bir iş olan baskı işini de kadınlar yürütüyor. Matbaanın mutfak kısmında kadınlar özveriyle çalışırken, gazetenin grafik kısmında çalışan kadınlar gerektiğinde hem haber çekimine gidiyor hem de yağmur kar demeden gazetede dağıtımını yapıyor. Erkek baskı ustasının askere gitmesinden sonra usta bulamayan matbaa sahibi, son 4 aydır baskı işini öğrenen kadınlarla birlikte gazeteyi çıkartmayı sürdürüyor. “Bu mesleği çok sevdim, sürdürmek istiyorum” Gazetenin ofset baskı makinesini kullanan Esra Yeni, yaklaşık 4 aydır yaptığı mesleğini çok sevdiğini, elinden geldiği kadar devam ettirmek istediğini söyledi.



Yeni, kadınların istedikleri takdirde her türlü işin üstesinden gelebileceğini belirterek, “4 aydır matbaacılık mesleğini yapıyorum. Öncesinde ablam gazetede çalıştığı için buraya gelip gidiyordum. Sonra merak saldım ve bu işe başlamam böyle oldu. Ofset baskı makinesini bir kadın olarak öğrendim. Kadınların yapamayacağı bir iş yoktur. Ben kadın olarak bunu başardığımı düşünüyorum. Biraz zorlandım fakat öğrendikten sonra gerisi kolay. Önemli olan o işi yapabilirim demektir. Bayanlar için zorda olsa zoru başarmak her zaman önemlidir. Ben bu mesleğimi çok sevdim ve yapabildiğim kadar bu mesleğimi sürdürmek istiyorum” dedi.

“Mesleğe başladığımızda 5 erkek vardı, şimdi hiçbirisi yok” Zor ve meşakkatli bir işi yaptıklarını ifade eden gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Sema Yeni ise, “Mesleğimizi öğrenirken çok zorlandık fakat şimdi burada ki kardeşim ve arkadaşımla işlerimizi birlikte yürütüyoruz. Zor diye bir şey yok, bizler hep zoru başardık. Ben ilk başladığımda işe 5 erkek vardı çalışan daha sonra erkek hiç kalmadı ve burada bayanlar olarak her işi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kadınlar olarak bu mesleği daha yukarılara taşımak istiyoruz” Matbaanın grafik tasarım bölümünde çalışan Sevgi Burcu Çekici de çalışırken birbirlerini tamamladıklarını ifade ederek, mesleğini şöyle anlattı: “Kadınlar olarak her zorluğu başaran kişileriz. Bu anlamda matbaacılık mesleğini sevdik ve faaliyetlerimizi burada devam ettiriyoruz. Tasarımı yaptıktan sonra baskı öncesi tüm aşamaları burada ki bayan arkadaşlar olarak gerçekleştiriyoruz. Matbaa ustası arkadaşımız işinin ehli oldu ve biz kadınlar olarak bu mesleği daha da yukarı seviyelere çıkarmak istiyoruz. Çalışırken birbirimizi tamamlıyoruz. Daha çok erkeklerin olduğu bir ortamda çalışıyoruz. İlk önce zorluk çekiyorsunuz ama alıştıktan sonra başarabiliyorsunuz.”