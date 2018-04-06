Bu manzara yürekleri sızlattı

-Tedavi edilmesi

-Konuşma



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ta çöp konteynırında yaralı olarak bulunan köpek yavrusu tüm girişimlere rağmen kurtarılamadı. Sivas’ta vicdanları rahatsız eden bir olay yaşandı. Yaralı bir köpek yavrusu tedavi edilmesi gerekirken çöp kutusuna atılarak ölüme terk edildi. Yaralı köpek yavrusu, Nurten Tezer tarafından Toptancılar Sitesi içerisinde ki bir çöp konteynırında bulundu. Nefes almakta bile güçlük çeken yavrunun gözle görülebilen kaburga kemikleri günlerce aç olduğunun deliliydi. Tezer tarafından veterinere götürülen yavru tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tezer, yapılanı büyük bir vicdansızlık olarak değerlendirip, “Yaralı bir hayvanın bulunması halinde yardım alınabilecek yerler var. Bu çareleri aramak varken bu yavruyu alıp çöpe atmak vicdansızlık ve ahlaksızlıktır. Çöpe atılmadan tedavi altına alınsaydı beklide kurtarılırdı. Aç, susuz ve acı içerisinde beklemezdi.” Dedi.

