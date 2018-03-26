Bu kütüphaneler 'kokpit'te ve 'vagon'da kitap okuma fırsatı sunuyor - ÇANKIRI
Bu kütüphaneler "kokpit"te ve "vagon"da kitap okuma fırsatı sunuyor - ÇANKIRI - Uçak kütüphaneden drone ile detay görüntüler - Gemi kütüphanenin çevre düzenlemesinden detaylar - Uçak ve tren kütüphanenin içinden detay görüntüler - Çankırı Belediyesi Temalı Kütüphaneler Sorumlusu Ali İhsan Koç ile röp. - Öğretmen ve öğrencilerle röp. - Detay görüntülerBu kütüphaneler "kokpit"te ve "vagon"da kitap okuma fırsatı sunuyor - Çankırı Belediyesince okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla hurdaya ayrılan tren ve uçaktan dönüştürülen kütüphanelere gelen çocuklar, kitap okurken hem yolculuk yapıyormuş hissine kapılıyor hem de hayal dünyalarında yolculuğa çıkıyor - Çankırı Belediyesi Temalı Kütüphaneler Sorumlusu Koç: - "Çocuklar buraya sevinerek geliyor. Çocukların daha önce uçağa, gemiye, trene binmediği düşünülürse çok farklı algılanıyor" - Çankırı Karatekin Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Sade: - "Her öğrenci uçağa binemiyor. Bu şekilde uçağı görmüş, gezmiş oluyorlar. Öğrencilere ilginç geldiği için dikkatlerini çekiyor, bu kütüphanelere daha hevesli geliyorlar"ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı 'da Temalı Kütüphaneler Projesi kapsamında, hurdaya ayrılmış uçak ve trenden oluşturulan kütüphanelere gelen öğrenciler, kitap okurken hem yolculuk yapıyormuş hissine kapılıyor hem de hayal dünyalarında yolculuğa çıkıyor. Çankırı Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Temalı Kütüphaneler Projesi kapsamında uçak ve tren kütüphaneler oluşturuldu.Belediye, ilk olarak TCDD tarafından hurdaya ayrılan bir lokomotif ile iki vagonu kiraladı. Vagonlar, TCDD'nin Çankırı 'daki bakım atölyesinde kütüphaneye uygun şekilde yeniden tasarlandı. Daha sonra, uçuş ömrünü tamamlamış bir Airbus A 300 tipi uçağı satın alarak İstanbul'dan parçalar halinde 5 tırla kente getiren belediye, bunu da kütüphaneye dönüştürdü.Tren Kütüphane İstasyon Kavşağı'na, Uçak Kütüphane de Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nın yan tarafına yerleştirildi. Uçak kokpitinde, tren vagonunda kitap okuma fırsatı bulan Çankırı lı çocuklar, kütüphanelere severek geliyor, farklı ortamlarda kitap okuma fırsatı buluyor.Şehir içi ve dışından pek çok ziyaretçiyi ağırlayan kütüphaneler, açıldıkları 2016 yılından bugüne kadar yaklaşık 7 bin ziyaretçiye kitap okuma imkanı sundu. - "Çocuklar kütüphanelere daha sevinerek geliyor" Çankırı Belediyesi Temalı Kütüphaneler Sorumlusu Ali İhsan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temalı kütüphanelerin farklı bir algıyla çocukları kitapla buluşturma projelerinden biri olduğunu söyledi.
Çocukların kütüphaneye gelerek aynı zamanda uçak ve tren de gördüklerini belirten Koç, "Öğrenciler kütüphanelerin içine girdiklerinde kitaplarla ve oyuncaklarla buluşuyor. Bizler de çocuklarımıza uçağımızı ve trenimizi tanıtıyoruz." dedi. Çocukların kütüphanelere eskiye göre daha sevinerek geldiğini vurgulayan Koç, "Çocukların daha önce uçağa, gemiye, trene binmediği düşünülürse çok farklı algılanıyor. Çocuklar içerideki satranç, puzzle gibi oyunlarla oynuyor, bizler de kitaplarla buluşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Sadece uçak kütüphanesini 4 bin 500 civarında ziyaret eden var. Sadece çocuklar değil, şehir dışından gelen vatandaşlarımız da kütüphaneleri görmek istiyor." ifadelerini kullandı.Koç, Temalı Kütüphaneler Projesi kapsamında gemi kütüphanenin yapımının da sürdüğünü kaydetti. Çankırı Karatekin Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Nezahat Sade de öğrencilerin hem güzel vakit geçirmelerini hem de kitap sevgisi kazanmalarını sağlamak için kütüphaneleri ziyaret ettiklerini anlattı.Öğrencilerin uçak veya tren kütüphaneye gidecekleri zaman daha heyecanlı olduklarına işaret eden Sade, "Öğrencilerimizle keyifli vakit geçirerek okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu sevgiyi aşılamak için kütüphaneleri ziyaret ediyoruz. Her öğrenci uçağa binemiyor. Bu şekilde uçağı görmüş, gezmiş oluyorlar. Öğrencilere ilginç geldiği için dikkatlerini çekiyor, bu kütüphanelere daha hevesli geliyorlar." diye konuştu. - "Uçağın içinde gerçekten havalanıyor hissine kapılıyorum" Çankırı Karatekin Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Azra Tatan ise uçak ve tren kütüphaneyi çok sevdiğini vurgulayarak, "Kitap okumayı çok seviyorum ama bu kütüphanelerde okumak daha heyecanlı oluyor. Uçağın içinde gerçekten havalanıyor hissine kapılıyorum. Uçağın kokpitinde kitap okuma fırsatı buluyoruz, eğlenceli bir yer burası." dedi. Öğrencilerden Eylül Topal da uçak ve trende kitap okumanın daha güzel olduğunu, okurken geziyormuş hissine kapıldıklarını kaydetti.