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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bu kumaş yazın serin, kışın sıcak tutuyor

Bu kumaş yazın serin, kışın sıcak tutuyor

kutnu kumaşından detaylar,

Yaz Günleri Saraylar Pareyo Yeni Doğan Bebek Bolero 

-kutnu kumaşından yapılmış elbiselerden detaylar,
-Abdulkadir Mekki röp,

( GAZİANTEP )- Kutnu kumaşı her mevsime uygun özelliğiyle dikkat çekiyor GAZİANTEP

- Osmanlı Devleti'nde saray kumaşı olarak kullanılan ve son zamanda yeniden yaygınlaşmaya başlayan kutnu kumaşından yapılmış elbiseler yazın serin, kışın ise sıcak tutmasıyla dikkat çekiyor. Bu kumaştan yapılmış elbiseler her mevsime uygun özelliğiyle müdavimlerini bekliyor. Tarihte önemli bir yeri bulunan, Osmanlı saraylarında, İngiliz ve Fransız kraliyet ailelerinde sıklıkla kullanılan kutnu kumaşı havaların sıcak olduğu bu günlerde vücudu serin tutmasıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda unutulmaya yüz tutmuş bir kumaş türü olarak gösterilen ama son dönemlerde yeniden ilgi görmeye başlayan kutnu kumaşının tarihi 16. yüz yıla kadar uzanıyor. Türkiye’de yalnızca Gaziantep’te dokunan kutnu kumaşından yapılan elbiseler, fistanlar, ayakkabılar, şallar, eşarplar ve daha bir çok ürün yazın sıcak tutarken, soğuk kış günlerinde ise vücudu sıcak tutması nedeniyle dikkat çekiyor. "Yazın serin, kışın sıcak tutuyor" Gaziantep'te 53 yıldır kutnu kumaşı dokuyan ve bu kumaştan yaptıkları elbiselerin yazın serin, kışın ise sıcak hissettirdiğini vurgulayan Abdulkadir Mekki, "Kutnu kumaşı yüz yıllardır kullanılan bir kumaş. En güzel tarafı naturel olmasıdır. Kumaşın kendine has bir özelliği var. Bu kumaş sıcak yaz günlerinde çok serin, kışın soğuk günlerinde ise sıcak olur. Bu kumaşın çözgüleri ipek, atkıları ise pamuktur. Yani ipek ve pamuk karışımı bir kumaştır. Bu kumaş zaten Gaziantep'e özgü bir kumaştır. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin bu kumaştan bahsedildiği zaman akla Gaziantep gelir" dedi.
"Hayatın her aşamasında kullanılıyor" Kutnu kumaşının hayatın her aşamasında kullanıldığını da açıklayan Mekki, "Bu kumaş bir insanın doğumundan ölümüne kadar kullanılan bir kumaştır. Sağlık açısından da kullanılan bu kumaş yeni doğan bebeklerde alerjiyi önleyen bir kumaştır. Bu kumaş gecelik olarak, denize girerken pareyo ve bolero olarak da kullanılıyor. Yani bebek elbisesinden tutun da ev tekstil eşyasına kadar kullanılan bir kumaştır kutnu" diye konuştu.
İpek ve pamuk karışımı olması nedeniyle Şam kumaşı, Osmanlı kumaşı, saray kumaşı ya da ışık saçan kumaş olarak da adlandırılan kutnu kumaşlarının fiyatı ise 15 ile 100 TL arasında değişiklik gösteriyor. (SVY-SD-
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