Bu köyde yere izmarit, çöp atana çalışma cezası veriliyor

-Vatandaşla, dernek başkanı arasında geçen diyalog

-Köylü vatandaşla röp

-Muhtar Yılmaz Kargılı'nın yere izmarit atanları uyarması

-Uygulamadan memnun olduğunu ifade eden vatandaş

-Köyde uygulamadan memnun olmayan çobanın izmaritleri cebine koyduğunu söylemesi

-Muhtar Yılmaz Kargılı, röportaj

-Muratkaya Köyü Dernek Başkanı Adem Sevim, röportaj

-Ceza alanların yer süpürmesi, imece usulü çalışması

-Köyden detaylar



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Muratkaya köyünde yere izmarit, çöp atanlara köy işlerinde çalışma cezası veriliyor. Tokat'a 106, Reşadiye ilçesine ise 17 kilometre uzaklıktaki 1350 rakımlı Muratkaya Köyü, Canik Dağlarının eteğinde doğal güzelliğinin yanı sıra örnek uygulama ile dikkat çekiyor. 64 hanenin bulunduğu köyün 19 yıllık muhtarı Yılmaz Kargılı, 2015 yılında temizliğiyle Tokat'ta örnek köy olarak seçilen Muratkaya Köyü'nü daha temiz tutabilmek için yere izmarit ve çöp atılmasını yasakladı. Yasağa uymayanların ise köy işlerinde çalıştırılarak cezalandırıldığı "temiz çevre, temiz toplum" sloganlı sisteme köylüler de destek veriyor. Yere izmarit, çöp atana çalışma cezası Muhtar Yılmaz Kargılı, kapalı alanlarda yasak olan sigara kullanımının açık alanlarda da kirliliği yol açmaması amacıyla 'temiz çevre, temiz toplum' adı altında köylerinde bir uygulama başlattıklarını söyledi.



Köy halkınında desteği ile yere çöp, izmarit atanlara köyde imece usulü ceza vermeye başladıklarını ifade eden Kargılı, "Yere izmarit atarken yakaladıklarımız oldu. Onlara adını ceza diyoruz ama öyle bir ceza değil, köyde imece çalışması yaptılar. Köyün yolunda, kanal temizliğinde veya mezarlık duvarı tamiratı gibi işlerde çalıştılar. Bu şekilde hem köyümüzün işi ilerlemiş oldu hem o arkadaşımızı uyarmış olduk. Bu anlamda güzel işler başardığımıza inanıyorum" dedi.

Köyünde dışından gelen ve uygulamadan habersiz olanlara ilk etapta uyarı cezası verdiklerini ifade eden Kargılı, "İlk defa yaptığında uyarıyoruz ama ikinci defa yaparsa onlarda cezaya maruz kalıyorlar. Onlarda severek bu uygulamaya katılıyor. O nedenle son derece memnunuz insanlarda memnun. Köylü milletin efendisidir. Biz bunu çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

Köyde sigara içenler azaldı Muratkaya Köyü Dernek Başkanı Adem Sevim ise köylerinde yerde izmarit görmek istemediklerini belirterek "Köyümüzde bizim sigaraya karşı olduğumuzu herkes biliyor. Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki hassasiyetini bildiğimiz için köyümüzde sigara izmariti görmek istemiyoruz dedik. O nedenle insanları rencide etmeyecek şekilde bir ceza sistemi olarak imece sistemini uyguladık. Yere izmarit atan kişi o gün imece cezası uyguladık. Bu da köylülerimizin hoşuna gitti, temizliğe özendirdi. Köyümüz tertemiz, sigara içenlerde azaldı" ifadelerini kullandı. Uygulamadan memnun olmayanlarda var Sigara tiryakisi 78 yaşındaki Halil Kargılı, köydeki uygulamadan az memnun olduğunu ifade ederek, "Biz izmarit attığımız zaman laf ediyorlar, suçlandırıyorlar. Eski muhtarla iyi idi. İzmaritleri artık cebime dolduruyorum. Akşamda hanımla kavga ediyoruz kokuyor diye. Koyun otlatırken sigara için yanımda küllük taşıyordum" dedi.



