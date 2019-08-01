Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bu köyde asırlardır davul çalınmıyor

Bu köyde asırlardır davul çalınmıyor

Köy muhtarı röportaj

Çekim Ziyaretçiler Felaket 

-Gelin kaya’dan görüntü
-Oruç Gazi Hazretlerinin türbesinden detay
-Detaylar

( ANKARA -ÖZEL) - Bu köyde davul çalanın taş kesileceğine, başına felaket geleceğine inanılıyor ANKARA

- Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca köyünde asırlardır davul çalınmıyor. Gelin kayası efsanesine inanan köylüler, davul çalındığında başlarına bir felaket geleceğine ve köyde türbesi bulunan Oruç Gazi hazretlerinin davul sesinden rahatsız olacağına inanıyor. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Taşlıca köyü, farklı birçok efsaneye ev sahipliği yapıyor. Gelin alayının davulla geçişi sırasında taş kesildiğine inanılan köydeki gelin kayası efsanesi, asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Düğünlerinde ve Ramazan ayında davul çalmaktan korkan köylüler, köyde türbesi bulunan Oruç Gazi hazretlerinin davul sesinden rahatsız olacağına ve davul çalanın bir felakete uğrayacağına inanıyor. Taşlıca köyü, at üzerinde duvaklı bir gelini andıran gelin kayasıyla, Oruç Gazi Türbesi'yle, Anadolu isminin ilk ortaya çıktığı Kırmızı Ebe Türbesi'yle ve Ayran Taşı efsanesiyle Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor. Birçok gelin ve damat ise efsanelere mazhar olmuş bu köye gelip düğün çekimlerini yaptırıyor. “Bizim köyümüzün sınırlarına girildiği andan itibaren hiçbir düğün sahibi davul çaldırmaz” Köyde bugüne kadar davul sesi duymadığını ifade eden Taşlıca Köyü Muhtarı Kadir Özdemir, davul çalınmasının söz konusu bile olmayacağını belirterek, ”Oruç Gazi bir gün davulcular geçerken buradan ben davulun sesinden rahatsız oluyorum, davulcuları salmayın diyor. Öyle dedikçe davulcu daha çok çalıyor. Mübarek onlara ‘taş olarak kalın’ diyor. Taş oluyor gelin alayı. Bizim köyümüzün sınırlarına girildiği andan itibaren hiçbir düğün sahibi davul çaldırmaz. Samanpazarı’na gidip davulculara sordum. Bizim köyümüzde davul çalar mısınız diye. Hiçbiri asla kabul etmedi. Oruç Gazi hazretlerinin rahatsız olduğundan kaynaklanıyor. Biri inanmayıp gelip davul çalmış. Attan düşüp 8 yıl felçli olarak yaşadığı söylenir. Günlük ziyaretçisi oluyor köyümüzün. Babalarımız bize anlatırdı. Anlatılanları biz de gelenlere anlatıyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı