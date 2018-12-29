Bu kirpi her eve girer...Çocuklara kestane şekerini ‘Kirpiş’ ile sevdirmeyi hedefliyorlar

-paketlenmesi

-Mümin Akgün ile röp.

-kirpinin hazırlanması

-kirpi detaylar



( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın meşhur kestane şekerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran İlka Şekerleme, çocuklara kestane şekerini sevdirmek için ise ‘Kirpiş’ maskotlu yeni ambalajı ile her eve girmeyi hedefliyor. Sadece Türkiye’ye değil, 5 kıtadaki çok sayıda ülkeye ihraç ettikleri kestane şekerini, yaşlısından gencine sevdirmek için çabaladıklarını belirten İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, çeşitli tür, ebat ve miktarlardaki ürünlerinin, farklı hedef kitleleri olduğunu söyledi.



Piyasaya sundukları muhtelif kestane şekerlerini 50 dolayında ambalajdan oluştuğunu ifade eden Akgün, “Yeni ürünleri ‘kirpiş’ ambalajlı kestane şekerini ise Türkiye’deki 24 şubelerinin yanı sıra çok sayıda mağazalarda beğeniye sunduk. Yeni ambalajlarını tasarlarken kestanenin dış kabuğundan esinlendik. Bilindiği gibi kestanenin dış kabuğu dikenli ve kirpiyi andırır. Bu benzerlikten yola çıkarak ‘Kirpiş’ karakterini ortaya çıkardık. Çocuklarımıza Bursa’ya özgü kestane şekerini, sevimli ve çekici bir maskot ile sunmak istedik. Bu sayede çocuklarımız hem kestane şekeri yiyecek hem de sevimli bir oyuncakları olacak” dedi.

Kış sezonu kestane mevsimidir. Hediyeleşmek isteyenler kestane şekerini gönül rahatlığı ile sevdiklerine götürebilir. Kirpiş karakteri ise yıl başında hazırlanacak hediyeliklerin arasında yerini alabilir. Hem oyuncak hem de ağızların tatlanması için güzel bir hediye diye biliriz. Hem kestane şekeri diğer tatlılara göre daha hafif ve yağ oranı yok. Meyveden üretildiği için kalorisi diğer tatlılara göre daha düşük. Demir, fosfor, potasyum olarak çok zengin bir tatlıdır. Çocukların rahatlıkla tüketebilir” diye konuştu.



