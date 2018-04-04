Bu kasabada sokak kedileri için her türlü konfor var - SAMSUN
- Kedilerden görüntüler - Kedilerin mama yemesi - Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler'in konuşması - Detay - Samsun Büyükşehir Belediyesinin 10 dönümlük alanda kurduğu "Kedi Kasabası"nda 500 sokak kedisi konforlu bir yaşam sürüyor - Özel yaşam alanları olan kediler, mamalarını da klasik müzik eşliğinde yiyorSAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Samsun Büyükşehir Belediyesinin 10 dönümlük alanda kurduğu "Kedi Kasabası"nda 500 sokak kedisine bakılıyor. Samsun 'da 3 yıl önce 150 dönüm alana kurulan, 3 veteriner ve 20 personelin görev yaptığı Hayvan Bakım Merkezi'nde bir de "Kedi Kasabası" yer alıyor.Her türlü konforun düşünüldüğü "Kedi Kasabası"nda ağaçların altında küçük kulübelerde kalan, geniş alanda özgürce oynayabilen, atlama, tırmanma yerleri bulunan kediler, bakımlarının yapılmasının yanı sıra mamalarını da müzik eşliğinde yiyor."Kedi Kasabası"nda klasik müzik çalmaya başladığında yemek saatinin geldiğini anlayan kediler, mama kaplarının etrafında toplanmaya başlıyor."Kasaba"da kedilere günde 50 kilogram konserve mama veriliyor. - "Kasaba"dan kedi sahiplenmek mümkün Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, AA muhabirine, "kasaba"da kedilerin yaşam kalitesini yükseltmek için uğraştıklarını söyledi.
"Kedi Kasabası"nda, vatandaşların getirdiği veya kendilerinin gidip aldıkları yaralı ve bakıma muhtaç kedileri iyileştirerek bakımı yaptıklarını belirten İşler, "kasaba"daki kedi sayısının 500'e ulaştığını anlattı.Dileyen hayvanseverlere "kasaba"dan kedi sahiplendirdiklerini ifade eden İşler, bir süre önce kedilerin topluca yemek yemesini sağlamak için müzik uygulamasına başladıklarını anlattı.İşler, "Kedilerinin dağınık beslenmesini bırakarak toplu besleme yapmayı amaçladık. İki aylık süre içinde onları yemek saatine alıştırmak için müzik çaldık. Kasabada özgür şekilde gezen kediler müziği duyunca beslenme alanında toplanmaya başlıyor." diye konuştu. İşler, müziğin kediler üzerinde sakinleştirici etkisi olduğunu gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.