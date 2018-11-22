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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bu kafeye müşteriler faytonla geliyor

Bu kafeye müşteriler faytonla geliyor

KAFENİN ÖNÜNDE DURAN FAYTONDAN GÖRÜNTÜ

Fayton 

-FAYTONUN MÜŞTERİLERİ ALMAYA GİTMESİNDEN GÖRÜNTÜ
-FAYTONUN MÜŞTERİLERİ ALIP KAFEYE GÖTÜRMESİNDEN GÖRÜNTÜ
-KAFEDEN DETAYLAR
-KAFENİN SAHİBİ SUAT DİNÇYÜREK RÖP.

( BURSA -ÖZEL)- Müşterilerin ayağına gidip onları faytonla kafeye getiriyor BURSA

- Bursa’da faaliyet gösteren bir kafe, müşterilerin ayağına kadar gidip onları faytonla kahve ve çay içmeye getiriyor. Geçtiğimiz günlerde faaliyete giren Fayton Kafe, farklı tarzdaki hizmetiyle dikkati çekiyor. Nilüfer'in Görükle Mahallesi'nde hizmete başlayan kafe, müşterilerini faytonla ücretsiz olarak bulundukları yerden alarak kafeye kadar getiriyor. Fayton Kafe'ye gelmek isteyen müşteriler kafenin telefonunu arıyor. Görükle olmak şartıyla kafenin önünde bulunan fayton müşterinin istediği yere gönderiliyor. Müşterileri bulunduğu yerden alan fayton onları kafeye kadar getiriyor. Vatandaşların faytonlu hizmeti çok beğendiğini ifade eden işletme sahibi Suat Dinçyürek, “İşletmeyi devraldığımızda burada iki tane fayton tekeri vardı. Biz de niye müşterileri faytonla kafeye kadar taşımayalım dedik. Müşteriler bizi telefonla arayıp kafeye gelmek istediklerini söylüyor. Biz de onların bulundukları yere fayton gönderiyoruz. Müşteriler faytona binip kafeye geliyorlar. Bu ücretsiz hizmeti cuma, cumartesi ve pazar günleri vermekteyiz” dedi.

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