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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bu kafede servisleri patenli garson yapıyor

Bu kafede servisleri patenli garson yapıyor

Garsonların patenle servis yapmaları

İş Başvurusu Urus 

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( BURSA -ÖZEL)- Bu kafedeki garsonu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kafede müşterilere patenli garson tarafından servis yapılıyor. Kafede sıcak ve soğuk servisleri yapan patenli garsonu görenler şaşırıyor. İnegöl'de kısa süre önce açılan bir kafede müşterilere daha hızlı servis yapabilmek maksadıyla patenli garson servis yapıyor. İşletmede çalışan 17 yaşındaki Sabri Koç isimli garsonun ev ve iş arasında paten kullandığını gören işletme sahibi Serpil Şahbaz, çalışanına patenlerle servis yapıp yapamayacağını sordu. Koç, bunu yapabileceğini, ancak birkaç deneme yapması gerektiğini ifade etti.
Mesai saatlerinin dışında yapılan denemelerin ardından Sabri Koç kafe müşterilerine patenle servis yapmaya başladı.
Müşterilerinden olumlu tepkiler gören işletme bu durumdan memnun. 17 yaşındaki garson Sabri Koç, hem okuduğunu hemde burada garsonluk yaptığı belirterek, "İşimi severek yapıyorum. Burada çalışmak için başvuruda bulundum. İşletme sahibimiz beni patenle gördüğü zaman bana bu işi böyle yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de yapabileceğimi söyledim. Bir kaç gün deneme yaptıktan sonra işe başladım. Buraya gelen müşteriler önce şaşırıyor, kendilerine servis götürdüğümde biraz tedirgin oluyorlar, ama sonrada alışıyorlar. Hem hobimi yapıyorum, hem de para kazanıyorum" dedi.
İşletme sahibi Serpil Şahbaz ise, "Sabri iş başvurusuna patenle geldi. Ben de farklık olsun diye kendisine bir teklif sundum, o da kabul etti ve başardı. Müşterilerimizden de biz de mutlu olduk. Hem hızlı bir şekilde servis yapılıyor, hem de herkesin dikkatini çekiyor. Sabri de biz de mutluyuz" diye konuştu.

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