Bu kadarı da pes dedirtti! Erkek arkadaşından tarafından defalarca yumruklanan genç kız şikayetçi olmadı

- Bursa'da erkek arkadaşından sokak ortasında şiddet gören genç kız şikayetçi olmadı. Olay, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıskançlık krizine giren İ.T., 17 yaşındaki kız arkadaşı N.D. ile tartışmaya başladı.

Bir süre sonra sokak ortasında kız arkadaşını darp etmeye başlayan şüpheli, kız arkadaşının feryatlarına rağmen durmayarak şiddet göstermeye devam etti. Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından, darp edilen kızın babası karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi buldu. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan N.D., kendisini döven kişinin bir yıldır görüştüğü İ.T. (24) olduğunu söyledi.



Genç kız, Vişne Caddesi üzerinde İ.T. ile yürüdüğünü, bu sırada geçen bir erkeğe baktığını anlattı. Bunun üzerine İ.T.'nin kendisini kıskandığını belirten N.D., "Beni kıskandığı için vurmaya başladı.

Daha sonra da dizleriyle karnıma vurdu. İ.T., benim 1 yıllık erkek arkadaşım. Bir anlık sinirlenmesi ve kıskanması nedeniyle bana vurdu. Davacı ve şikayetçi değilim" dedi.

Gözaltına alınan şüpheli, genç kızın şikayetçi olmaması sebebiyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



