Bu iş yeri kedilere emanet

-iş yerinden detay

-iş yeri sahibinin çalışması

-kedinin mama yemesi

-iş yeri sahibi Mustafa Karadeniz röportajı

-komşu esnaf ile röportaj

-müşteri ile röportaj

-iş yeri sahibi Mustafa Karadeniz'in eşi Hatice Karadeniz ile röportaj



( ORDU ) ORDU



- Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Mustafa Karadeniz iş yerinde olmadığı zamanlarda dükkanını kedilerine emanet ediyor. Ünye'de gümüş ve takı imalatı yapan Mustafa Karadeniz yaklaşık 5 yıldır iş yerini kedilerle beraber işletiyor. Dükkandan ayrıldığı zamanlarda beslediği üç kedinin iş yerini sahiplenmesi vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, esnaf arkadaşları ise bu durumun yıllardır devam ettiğini söyledi.



"Ben olmadığımda dükkanımı onlar bekliyor" İş yerini kendisinin olmadığı zamanlarda kedilere emanet ettiğini söyleyen Mustafa Karadeniz, "Yaklaşık 30 yıldır gümüş imalatı ve tamir işleriyle uğraşıyorum. Eşimle beraber birlikte çalışıyoruz. Dükkanda gümüş almaya gelerek sadece kedileri görmeye gelenler bile oluyor. Bu kediler daha önce sokak hayvanlarıydı. Bir tane yavru kedimiz vardı. Ben onu iş yerine alarak karnını doyurmaya başladım. Bir gün iş yerime hasta bir şekilde geldi. Daha sonra bu gecede kalmaya başladı.

Toplamda Zümrüt, Paşa, Panter adında üç kedimiz var. O günden itibaren gece dükkanımızın bekçileri oldular. Tabii, kedilerden korkan vatandaşlarımızda var ama sonunda alışıyorlar. Kedi bulunduğu ortamın sahibi her zaman kendisi zanneder. Mesela bir müşterimiz geldiği zaman ürün açıyoruz. Sonra kedilerin hepsi başımıza dikilir, ürünleri tek tek incelemeye başlar. Kedilerin dokunduğu ürünleri seçen müşterilerimiz de oluyor. Ben ya da eşim olmadığı zamanlarda onlar kapısı açık dükkanımızı bekliyorlar. Şimdi ise dükkanımızın hem sahibi hem de maskotu haline geldiler" dedi.

Mustafa Karadeniz'in eşi Hatice Karadeniz ise,"Bizlere alışmasından sonra dükkanımızı daha fazla sahiplendiler. Çoğu müşterimiz zaten kedilerimizi sevmeye geliyor ve onlar da bu duruma alıştılar"şeklinde konuştu.

İş yerinin müşterisi Emine Ayla,"Yaklaşık 4 yıldır bu iş yerinin müşterisiyim. İki gün önce alışverişte gelmiştim. Ben geldiğimde iki erkek alışveriş yapıyordu. Yüzük ve zincirler tezgahın üzerindeydi. Kedilerin de tezgah üzerinde sanki müşteriler onu alın dercesine hareketleri vardı. Bu olaya bizler de çok şaşırıyoruz" ifadelerini kullandı.

