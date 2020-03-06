Bu halıya paha biçilemiyor... Yapımında yaklaşık 5 milyon TL'lik 15 kilo altın kullandı

-Halıdan genel ve yakın detaylar

-Altın halı işleme detaylar

-Halının 2 kişi tarafından tutulması

-Altın halının yere serilmesi

-Üzerine basılması

-Altın ustası Nihat Açıkgöz röp

-Üretim aşaması detay



( KAHRAMANMARAŞ - ÖZEL)- Kahramanmaraş’ta altın ustası Nihat Açıkgöz, 2 metrekarelik altın işleme halıyı 3 ayda tamamladı- Nihat Açıkgöz, yaklaşık maliyeti 5 milyon TL'yi bulan halıya paha biçemedi KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta altın ustası Nihat Açıkgöz, 2 metrekarelik altın işleme halıyı 3 ayda tamamladı. Maliyeti yaklaşık 5 milyon TL'yi bulan halıya paha biçilemiyor. Onikişubat ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, Kanlıdere Caddesinde atölyesinde 35 yıldır altın işlemeciliği yapan Nihat Açıkgöz (46), 2017 yılında projesini hazırladığı, 2 metrekarelik halıyı 15 kilo 24 ayar altın kullanarak 3 ayda bitirdi. Altın halının tamamlanmasıyla patentini alan ve seri üretim için hazırlıklarını tamamlayan Nihat Açıkgöz, talep edilmesi durumunda altın halı işleyebileceğini söyledi.



Altın işlemeciliğinde Kahramanmaraş’ın İstanbul ile yarıştığını ifade eden Açıkgöz, “35 yıldır bu mesleği yapıyorum. 2017 yılında aklımıza böyle bir fikir geldi. 3 ay önce çalışmalara başladık şuan tamamladık. Mutluyuz, vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Sektör açısından bir farkındalık oluşması için yaptık. Altın işleme sanatında gördüğümüz esinlendiğimiz, daha ne yapılabilir düşüncesiyle hareket ettik. Altın işleme konusunda Kahramanmaraş’ta çok iyi ustalarımız var. Bu çalışmalarımızla altın işleme sanatını daha ileri seviyeye taşımak istedik. Altın halımız 2 metrekare olarak hazırlandı. Her türlü ayarda ve ağırlıkta artık altın halı işlemesi yapabiliriz" dedi.

(OZR-



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