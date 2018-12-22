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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bu evin her köşesi tarih kokuyor

Bu evin her köşesi tarih kokuyor

Evden görüntüler

Astronomi Yöresel Kıyafet Yabancı Turist Tatların Hediyelik Eşya 

-İşletme sorumlusu röp.
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Marmaris’te faaliyet gösteren ‘Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi’nin her köşesi tarih kokuyor. İki katlı işletmede ilçeye özgü unutulmuş yöresel tatlar, elişi ürünler, ilçenin eski geçim kaynakları hakkında bilgi veren araç gereçler, tarihi ev eşyaları sergileniyor. Kar amacı gütmeyen işletmeyi ziyaret eden misafirler dilediklerinde yöresel tatları tadıp, satın alabiliyor. Marmaris’te bulunan ‘Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi’ tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Kent merkezinde bulunan işletmenin her köşesi tarih kokuyor. İki katlı işletmenin birinci katında yöresel tatların yapıldığı mutfak, elişi ürünler, hediyelik eşyalar, eskiden sokak oyunlarında kullanılan oyuncaklar, ilçenin geçmişteki geçim kaynaklarını hakkında bilgi veren araç gereçler, yöresel kıyafetler sergileniyor. İkinci katta ise yöre yaşayanlarının geçmişte ev dekorunda kullandıkları eşyalar bulunuyor. İşletme sorumlusu Musa Atar işletme hakkında bilgi verdi. Yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüklerini anlatan Atar, “Buradaki temel amacımız Marmaris’in eski tarihini, kültürünü ve yöresel ürünlerini burada sergilemektir. Kapurcuk’u Marmarisli iş insanı Mehmet Baysal yaptı. Burası Marmarisliler için yapılan bir eserdir. Burası kültürel miras dediğimiz, unutulmuş mesleklerle ilgili, Marmaris’e özgü tatlarla ilgili ve aynı zamanda üst katta da Marmaris’in eski evlerini anlatan tarihi bir müze gibi misafirlerimizi gezdirdiğimiz bölümlerden oluşuyor. Mutfağımızda yöremize ait tatlardan olan kıyam, parmak tatlısı, Marmaris kurabiyesi, kalbura bastı gibi tatları yaparak bu tatları hatırlatmaya çalışıyoruz. Her Cuma aşure yapıyoruz. Üst katta ise eskileri bir araya getirip, tarihi dokuyu bozmadan, sergilediğimiz ürünler var. İşletmemizde Ege ve Muğla yörelerine ait türküleri çalıyoruz. Kapurcuk’a ilgi çok büyük. Yerli turistler daha çok ilgi gösteriyor. Yabancı turistlerde bizim kültürümüzü merak ettikleri için çok ilgi gösteriyorlar.” dedi.

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