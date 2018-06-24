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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bu da oy torbası kuyruğu

Bu da oy torbası kuyruğu

oy torbaları getirlirken detaylar

Kullar 

-uzun kuyruklardan detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da okullardaki sandıkların kapanmasıyla birlikte sayılan oylar adliyeye götürülürken uzun kuyruklar oluştu. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, Tekirdağ'da saat 17.00'de sona erdi. Tekirdağ'da sandıkların kapanmasıyla birlikte kent merkezinde bulunan okullarda oylar tek tek sayıldıktan sonra, adliyeye getirildi.
Sayılan oy torbaları adliyeye götürüldüğü sırada, adliye önünde kurulan yoğun güvenlik barikatlarında uzun kuyruklar oluştu. (HLD-
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