Bu da kasap ressam... Etleri boya, tepsiyi tuval olarak kullanıyor

-Resimlerin yapılış aşamasından detaylar

-Kasap Ali Özyörük ile röportaj

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Hayalleriyle mesleğini birleştirerek Türkiye'de bir ilke imza attı- Kasaplığa yeni bir boyut kazandırdı- Kasap Ali Özyörük; "Ressamlıkla mesleğimi bir araya getirdim"- "Sanat ve siyasetteki birçok ismi resmettim" ESKİŞEHİR



- Küçüklüğünden beri resim yapmaya ilgi duyan kasap Ali Özyörük, etlerden yaptığı portre resimlerle mesleğini adeta sanata dönüştürüyor. Eskişehir’de bir lokantada kasap olarak çalışan Ali Özyörük, küçük yaşlardan beri içinde barındırdığı ressam olma isteğini mesleğiyle birleştirmiş durumda. 24 yıldır kasaplık mesleğini icra eden Özyörük, resim yapmaya vakit bulamadığı için etleri boya, tepsiyi ise tuval olarak kullanıyor. Birçok ünlü ismi ve devlet büyüğünü tepsiye ince ince işleyerek resmeden kasap Özyörük, bu alanda Türkiye'de tek olma özelliğini de taşıyor. "Sanat ve siyasetteki birçok ismi resmettim" Et ve yağlardan portreler yapan Özyürük, "Yaklaşık 24 yıldır kasaplık mesleğiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda küçük yaşlardan itibaren resim sevgisi oluştu. Resim yapmaya başladım kağıtlara, tuvallere. Mesleğimle birleştirince et ve yağdan resim yapmam nasıl olur diye düşündüm. Yaptım ve epey beğenildi, takdir gördü, ilgi gördü ve ben de ressamlıkla mesleğimi bir araya getirdim. Çalışma saatlerimiz çok uzundu. Evde bu hobiyle uğraşamıyorum. Ben bunu birleştireyim dedim ve ikisini birleştirdim. İşimizde daha eğlenceli hale getirdim, daha güzel oldu. Yeşilçam'daki birçok sanatçı üstadı resmettim, siyaset dünyasında gerek Turgut Özal olsun, gerek Recep Tayyip Erdoğan olsun, rahmetli Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alparslan Türkeş olsun, Fatih Sultan Mehmet olsun bunları resmettim. Eskişehir’e geldik Yunus Emre’yi resmettik ve ileride de gündeme düşen kişileri resmetmek isterim” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de benimle başladı” Kasaplık mesleğine yenilik katarak Türkiye’de ilk defa kendisinin portre resimler yapmaya başladığını sözlerine ekleyen Ali Özyörük, bir portrenin yapılış aşamalarını anlattı. Et ve kuyruk yapı kullanarak bir siluetin üzerine çalıştığını aktaran Özyörük, “Bu iş Türkiye’de benimle başladı ama ben mesleğimi zirveye çıkarma açısından değil de mesleğe yenilik katma açısından başlattım ve iyi de oldu. Bu etleri hazırlamadan önce bir kağıt alıyorum ve o kağıda yapacağım kişinin siluetini çıkartıyorum. Çünkü arkasında kağıt olmazsa etler hem kayar hem de etleri nereye yerleştireceğimi bilemem. İlk önce siluetini çalışıyorum daha sonra dolaptan kuyruk yağını çıkarıyorum. Kuyruk yağı dolaptan çıkınca biraz daha sert oluyor. Soğudukça kağıdın üzerine iyice yapışıyor. Etleri ve yağları ince doğruyorum. Sonra hayal gücümde çizmiş olduğum çalışmaları resmediyorum. Yaklaşık bir gün raf ömrü var. Daha sonra ustaların ellerinde kebap oluyor, yemek oluyor” ifadelerini kullandı. “Sergi açmayı düşünüyorum” Son dönemde türlü şovlar ve sunuş biçimleriyle sık sık gündeme gelen kasapların mesleği popüler duruma getirdiğini ifade eden kasap Özyörük, ilerleyen zamanlarda bir resim sergisi açmak istediğini sözlerine ekledi. Bunlara ek olarak Ali Özyörük, “Diğer kasap arkadaşlarımızdan kimisi pişirmede uzman, kimisi sunumda, kimisi de yenilik katmada uzman. Şu anda kasaplık zirvede, herkes elinden geldiğince katkıda bulunuyor. Bu olaylardan dolayı kasaplık mesleği yükselmeye başladı.

Örneğin Nusret diye bir arkadaşımız var. Şekil ve şovlarıyla sunumunu güzelleştiriyor. Biz de kendi sunumumuzu böyle güzelleştiriyoruz. Kırmızı et ve kuyruk yağından yaptığım resimleri böyle sergilemek çok uygun olmuyor. Bu sadece iki gün durabiliyor. Bu resimleri fotoğraflayıp ileride bir fotoğraf sergisi yapmayı düşünüyorum” dedi.