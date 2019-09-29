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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Bu da Erzincanlı Temel Reis

Bu da Erzincanlı Temel Reis

- Temel Reis’e benzeyen Erzincanlı Hasan

Çizgi Film Çekim 

-- Detay ve genel görüntüler
-- Hasan Türkeli’nin üzüm bağlarında görüntüsü
-- Temel Reis ve Türkeli’nin fotoğrafı

( ERZİNCAN - ÖZEL)- Erzincanlı Hasan, tüm dünyanın yakından tanıdığı çizgi film kahramanı Temel Reis’e benzerliğiyle ilgi odağı oluyor ERZİNCAN

- Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hasan Türkeli, tüm dünyanın yakından tanıdığı çizgi film kahramanı Temel Reis’e benzerliğiyle ilgi odağı oluyor. Popeye veya Türkçe dublajda bilinen adıyla Temel Reis, Elzie Crisler Segar'ın oluşturduğu dünyaca ünlü, ıspanak yiyerek güçlenen çizgi roman karakteri. Erzincanlı Hasan Türkeli’de Temel Reis’e çok benzerliğiyle ilçenin tanınmış insanları arasında. Yanında taşıdığı pipoyla zaman zaman Temel Reis pozu veren Hasan Türkeli, görenleri şaşırtıyor. Kendisini Erzincan’ın Temel Reis’i olarak nitelendiren Hasan Türkeli’yle öz çekim (selfie) yapabilmek için vatandaşlar adeta fırsat kolluyor. Temel Reis’in ıspanak yiyerek güç kazandığını ifade eden Türkeli, “Bizim burada da Cimin üzümümüz, siyah üzüm meşhur. Ben de üzümle güç depoluyorum” dedi.

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