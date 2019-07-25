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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bu çocuklar hayatlarında ilk kez denize girdi

Bu çocuklar hayatlarında ilk kez denize girdi

çocukların gezisinden görüntü

İsaf Eziler Hatıra Fotoğrafı Öğrenciler 

-denize girerken ve yüzerken görüntüler
-konuşmalar
-hediye takdimi
-çocuklardan detay
-gezilerinden görüntü

( AYDIN ) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nusaybin’den gelen 7-14 yaş grubu çocukları ağırladı AYDIN

- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in misafiri olarak Kuşadası’nda ağırlanan Mardin Valiliği Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri hayatlarında ilk kez denize girdi. Büyük mutluluk yaşayan çocuklar, daha sonra Kuşadası’nın tarihi ve turistik yerlerini de gezdi. Kuşadası Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında Mardin’den gelen Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri önce Başkan Ömer Günel tarafından karşılandı ve belediye binasında ağırlandı. Başkan Günel tarafından ağırlanan ve hediye yağmuruna tutulan 7-14 yaş grubu çocuklar daha sonra Kuşadası’nın dünyaca ünlü Sevgi Plajı’na giderek, denizle tanıştı. Sevgi Plajı’nda Kuşadası Belediyesi tesislerinde hayatlarında ilk kez denize giren, deniz, kum ve güneşin keyfini yaşayan Nusaybinli çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşadı. Kuşadası’nda rüya gibi bir gün geçiren çocuklar, “Hayatımızdaki en güzel günü yaşadık. Bu gün bizim için tam bir bayram oldu. Bize her türlü imkanı sağlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ediyoruz“ dediler. Hayatlarında ilk kez deniz gören ve denizde yüzen Mardin Valiliği Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri, Kuşadası Belediyesi tarafından organize edilen tur sayesinde ayrıca Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, Güvercinada Kalesi ile Kuşadası’nın diğer tarihi ve turistik yerlerini de gezme fırsatı buldu, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Nusaybinli çocukları Kuşadası’nda ağırlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Terör mağduru çocukları Kuşadası’nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Çocuklarımızın denizle buluşmasında yaşadığı heyecan ve sevinçleri her şeye değdi“ dedi.

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