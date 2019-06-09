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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bu büfeyi gören dönüp bir daha bakıyor....İş yerinin dışını reklamla değil sosyal mesajlarla kaplattı

Bu büfeyi gören dönüp bir daha bakıyor....İş yerinin dışını reklamla değil sosyal mesajlarla kaplattı

İş yerinden detaylar

Sosyal Medya Şiddete Hayır Çocuk İstismarı Farkındalık 

-Fotoğraf çekilen vatandaşlar
-Esnaf ile röportaj

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- (ÖZEL HABER)-Erzurum’da bir esnaf iş yerinin dışını toplumu yakından ilgilendiren sosyal mesajlarla kaplattı. Reklam yerine sosyal mesajları barından bu büfeyi gören vatandaşlar ise fotoğraf çekilmeyi ihmal etmiyor. Erzurum’un Yakutiye İlçesi Lalapaşa Mahallesinde "Tostçu Talip" adlıyla tostçuluk yapan Talip Kocaman farkındalık oluşturmak için iş yerinin dışını “Kadına şiddete hayır!”, “Onlar için bir kap yemek, bir kap su onlar bize Allah’ın emaneti”, “Çığlık olmayı öğretmek yetmez, çocuk istismarına hayır” gibi sosyal mesajlar ile kaplattı. 20 yıldır liselerin yoğun olduğu mekanlarda tostçuluk yapan Kocaman reklam yerine Türkiye’yi yakından ilgilendiren sosyal mesajları iş yerinin camına asıyor. Öğrencilerin sosyal mesajlara olumlu yaklaştığını belirten Kocaman, “ 20 yıldır burada hizmet veriyorum. 20 yıldır camlarımıza o yılda hangi konu o mesajları asıyorum. Öğrencilerin tepkileri güzel sosyal medyadan paylaşıyorlar. Bundan sonra da toplum gündemi neyi gerektiriyorsa camıma yine onu asacağım. Beni zorlamıyor ben zaten kazanacağımı kazanıyorum önemli olan insanlara bu mesajları hatırlatmak” dedi.

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