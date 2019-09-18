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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bu acıya yürek dayanmaz... Bir ayda 2 evladını toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz... Bir ayda 2 evladını toprağa verdi

Cenazenin gelişi

Cenaze Cenaze Namazı Katil Zanlısı Evlat Acısı Cinayet 

-Cenaze namazından görüntü
-Cenazenin mezarlığa götürülmesi
-Cenazenin toprağa verilmesi
-Hüseyin'in mezarından görüntü
-Anne Saliha Çelik- RÖP
-Çocukların fotoğrafları
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Bir ay önce oğlu cinayete kurban giden acılı anne diğer çocuğunun nehirde ölü bulunmasıyla yıkıldı. Ölen ağabey kardeşinin yanına defnedildi. Adıyaman’da, 1 ay önce katil zanlısı Murat Ç., tarafından 6 yerinden bıçaklanarak öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’in, annesi Saliha Çelik ve babası Sadık Çelik, ikinci kez yıkıldı. Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde babasıyla yaşayan 21 yaşındaki Muhammed İbrahim Çelik, Seyhan Nehri’nde ölü bulundu. Dalgıç ekipleri tarafından cansız bedeni çıkarılan Adana Adli Tıp Kurumuna götürülen Muhammed İbrahim Çelik’in cenazesi ailesi tarafından alınarak Adıyaman’a getirildi.
Adıyaman Yeni Mezarlık Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlıkta bulunan kardeşi Hüseyin Nasrullah Çelik’in yanına defnedildi. Bir ay önce evladını cinayete kurban veren acılı anne Saliha Çelik, ikinci evlat acısını yaşadı. Polis suda cansız bedenine ulaşılan Muhammed İbrahim Çelik’in cinayete kurban gidip gitmediğini araştırıyor. Çelik’in yanına toprağa verildi.
Her iki oğlunun da fotoğraflarına bakarak göz yaşları döken acılı anne Saliha Çelik, “Benim oğlum katledildi. Tıplı Hüseyin’in katledildiği gibi. İki kardeşi artık bu şekilde tutacağım, yan yana gömeceğim. Ben 1,5 ayda 2 tane evlat acısı çektim. Ben onu kasımda askere gönderecektim. Ben sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, beni kendi kızının yerine koy. Kendini benim yerime koy, benim intikamımı al, almıyorsan da bana ver. Benim çocuklarım nasıl katledildiyse bende onlara aynısını yapayım” diye konuştu.
(CK-SD-
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