Brunei Sultanı Bolkiah Endonezya'da - CAKARTA

: - Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın, Widodo ve eşi Iriana Widodo tarafından karşılanmasıCAKARTA - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ikinci dönem devlet başkanlığı görevine başlamadan önce yemin etti. Jakarta'daki cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen yemin törenine Brunei Sultanı Hasanal Bolkiah da katıldı.
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