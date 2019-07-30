-Sarayın içinden görüntüler

-Sergiden görüntüler



( BRÜKSEL ) - Brüksel Kraliyet Sarayı kapılarını halka açtı BRÜKSEL



- Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde tarafından ofis olarak kullanılan Brüksel Kraliyet Sarayı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Halk tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilecek olan saray 25 Ağustos’a kadar açık kalacak. Brüksel Kraliyet Sarayı, bir yaz dönemi geleneği olarak kapılarını 23 Temmuz’da halka açtı. Ziyaretçiler 25 Ağustos’a kadar Pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz olarak sarayı gezebilecek. Ziyaretçiler, Karşılama Odası, Kraliyet Odası, Küçük ve Büyük Beyaz Oda, Goya Odası da dahil olmak üzere saraydaki bazı ana odaları ve özel odaları gezerken "Bilim ve Kültür" konulu sergilerin tadını çıkarabilecek. Günümüzde saray, Belçika Kraliyet ailesinin ikametgahı olarak kullanılmamakla beraber, Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde tarafından ofis olarak kullanılıyor. Brüksel Kraliyet Sarayı, 1965 yılından bu yana her yaz 21 Temmuz Ulusal Bayramı sonrasında halka açılıyor.

