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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Brezilya’da sel: 12 ölü

- Brezilya’da sel: 12 ölü

bölgeden sel görüntüleri

( RIO DE JANERIO ) RIO DE JANERIO

Şiddetli Yağış Aşırı Yağış Başkent Hamile Kadın İtfaiyeciler 


- Brezilya’nın Pernambuco eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi. Bölgesel İtfaiye Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre aşırı yağışların teslim aldığı Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde bulunan 4 farklı şehirde en az 12 kişi öldü. 4 kişinin başkent Recife’de diğer 1 kişinin Dois Unidos, 2 kişinin Guas Compridas, 4 kişinin Passarinho ve 1 kişinin de Caeté kentlerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Öğlene kadar olan süreçte 8 ölüm bildirildi.
Ancak itfaiyeciler akşam saatlerinde sellerin neden olduğu heyelanda molozların altında kalan 21 yaşındaki hamile kadının da cesedi ile birlikte 3 cesede daha ulaştı. Eyaletin başkenti olan Recife’nin şehir merkezinde sokakları su bastı. Altyapının tamamen çökmesine neden olurken arabalar sel sularına kapıldı. Askeri polis birçok bölgeden gelen acil çağrılara cevap vermeye çalışırken ölü sayısının artmasından korkulduğu aktarıldı.
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