- Brezilya’da Katedrale Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 3 Yaralı



- Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde bir katedrale düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Brezilya’nın Sao Paulo eyaletine bağlı Campinas’da bir katedrale silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganın ayin sırasında 2 silahla katedrale girerek etrafa ateş açtığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırganın olayın ardından intihar ettiği öğrenildi. Campinas Katedralinin başpiskoposu yaptığı açıklamada, "Katedral geçici olarak kapatıldı. Bu derin acı için hepinizin dualarına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğü bildirildi.



