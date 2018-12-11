Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Brezilya’da Katedrale Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 3 Yaralı

- Brezilya’da Katedrale Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 3 Yaralı

katedralin önü

(SAO PAULO) - Brezilya’da katedrale silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı SAO PAULO

Bild Silahlı Saldırı Başpiskopos Saldırı 


- Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde bir katedrale düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Brezilya’nın Sao Paulo eyaletine bağlı Campinas’da bir katedrale silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırganın ayin sırasında 2 silahla katedrale girerek etrafa ateş açtığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırganın olayın ardından intihar ettiği öğrenildi. Campinas Katedralinin başpiskoposu yaptığı açıklamada, "Katedral geçici olarak kapatıldı. Bu derin acı için hepinizin dualarına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğü bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı