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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Brezilya’da Hapishanedeki Çatışmada Ölü Sayısı 57’ye Yükseldi

- Brezilya’da Hapishanedeki Çatışmada Ölü Sayısı 57’ye Yükseldi

Yangın görüntüsü

Rehin Çatışma Hapishane İsyan Irak 

-Güvenlik güçleri

( BRASILIA ) - Brezilya’da hapishanedeki çatışmada ölü sayısı 57’ye yükseldi BRASILIA

- Brezilya'nın Almun Altamira kentinde bir hapishanede çeteler arasında çıkan çatışmada ölenlerin sayısı 57’ye yükseldi. Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletine bağlı Almun Altamira kentinde dün rakip çeteler arasında çıkan ve yaklaşık 5 saat süren çatışmada ölenlerin sayısının 57’ye yükseldiği belirtildi. Para Cezaevleri Başsavcılığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, çatışma yerel saatle sabah saat 07.00’de başladı.
A Blok'ta bulunan çete üyeleri, rakip çete mensuplarına saldırdı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, mahkumlardan 16’sının kafasının kesildiği, diğerlerinin ise çıkan yangında dumandan boğularak öldüğü ifade edildi. İsyan sırasında rehine alınan 2 gardiyanın da serbest bırakıldığı öğrenildi. Hapishanelerde yaklaşık 700 bin kişinin bulunduğu Brezilya’nın dünyanın en fazla mahkuma sahip üçüncü ülkesi olduğu ifade ediliyor. Mayıs ayında Amazonas eyaletindeki 4 farklı hapishanede çıkan isyanda aynı gün içerisinde toplamda 40 mahkum hayatını kaybetmişti.
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