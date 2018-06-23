Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Brexit karşıtı binlerce kişi sokağa döküldü

- Brexit karşıtı binlerce kişi sokağa döküldü

protestolardan görüntüler

( LONDRA ) LONDRA

İngiltere Protesto Başkent Felaket Referandum 


- Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliğinden ayrılma kararı olan Brexit’i protesto eden on binlerce kişi, Brexit referandumunun 2’inci yıl dönümünde Londra’da bir araya geldi. Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı olarak bilinen Brexit referandumunun 2’in yıl dönümünde, Brexit karşıtı on binlerce kişi İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya geldi. Verilen kararı doğru bulmadıklarını savunan protestocular, yeni bir referandum talepleri için Londra sokaklarını doldurdu. Brexit karşıtı yürüyüşe 100 binden fazla kişinin katıldığı aktarılırken, gerçekleştirilen protestonun, Brexit kararından sonra düzenlenen en büyük gösteri olduğu ifade edildi. Göstericiler, geride bıraktıkları 2 sene boyunca Brexit kararı ile vaat edilen hiçbir şeyin gerçekleşmediğini, tam tersine ülke ekonomisinin ciddi anlamada zarar gördüğünü ifade etti.
Protestolarda kalabalığa hitap eden Liberal demokrat Parti lideri Vince Cable, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, Brexit’in tamamlanmış bir anlaşma olmadığını ve geri döndürülebileceğini söyledi.

Yeşil Parti liderlerinden Caroline Lucas ise Brexit’in ülkeyi felakete sürükleyeceğini savundu. Birleşik Krallık ülkeleri vatandaşları 23 Haziran 2016 tarihinde, Brexit’i oylamak için oylamaya gitmiş, sandıktan, yüzde 52 oy oranı ile Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı almıştı.
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Halk Oylamasında Sandıktan evet ÇıktıHalk Oylamasında Sandıktan evet Çıktı
Oy kullanımında kan aktı: 2 ölü, 4 yaralıOy kullanımında kan aktı: 2 ölü, 4 yaralı
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı