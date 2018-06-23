- Brexit karşıtı binlerce kişi sokağa döküldü



- Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliğinden ayrılma kararı olan Brexit’i protesto eden on binlerce kişi, Brexit referandumunun 2’inci yıl dönümünde Londra’da bir araya geldi. Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı olarak bilinen Brexit referandumunun 2’in yıl dönümünde, Brexit karşıtı on binlerce kişi İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya geldi. Verilen kararı doğru bulmadıklarını savunan protestocular, yeni bir referandum talepleri için Londra sokaklarını doldurdu. Brexit karşıtı yürüyüşe 100 binden fazla kişinin katıldığı aktarılırken, gerçekleştirilen protestonun, Brexit kararından sonra düzenlenen en büyük gösteri olduğu ifade edildi. Göstericiler, geride bıraktıkları 2 sene boyunca Brexit kararı ile vaat edilen hiçbir şeyin gerçekleşmediğini, tam tersine ülke ekonomisinin ciddi anlamada zarar gördüğünü ifade etti.

Protestolarda kalabalığa hitap eden Liberal demokrat Parti lideri Vince Cable, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, Brexit’in tamamlanmış bir anlaşma olmadığını ve geri döndürülebileceğini söyledi.



Yeşil Parti liderlerinden Caroline Lucas ise Brexit’in ülkeyi felakete sürükleyeceğini savundu. Birleşik Krallık ülkeleri vatandaşları 23 Haziran 2016 tarihinde, Brexit’i oylamak için oylamaya gitmiş, sandıktan, yüzde 52 oy oranı ile Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı almıştı.

